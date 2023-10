Življenje s tempirano bombo

Cesta v Gorice je od boga in mestnih oblasti pozabljena ulica v ljubljanskem predmestju. Stisnili so jo na obronek viške industrijske cone, za hrbta regionalnega smetišča in podjetja, ki živi od zbiranja odpadnih surovin, ter jo usmerili v barjansko goščavje. Vzdolž nje sta se umestili transportno in betonarsko podjetje, zaradi česar se je sicer asfaltirano cestišče spremenilo v komaj prevozen kolovoz, pred koncem ulice pa so zgradili azilni dom in socialna stanovanja. To je nekakšen Soweto na slovenski način. Urbanisti ulici niso prerokovali obljudenosti, zato so ob njej zgradili pločnik, ki naj si ga delijo pešci in kolesarji. Toda pločnik Ceste v Gorice že vsaj pol leta ne omogoča več sobivanja pešcev in kolesarjev.