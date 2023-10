Sprva je Omidova še delala za podjetje, vse dokler njen dojenček ni zbolel zaradi skrivnostne bolezni, ki so jo zdravniki slednjič pripisali morebitni zastrupitvi s svincem iz materinega mleka. Zgrožena je pustila službo in postala zagovornica okoljevarstvenih pravic Kenijcev. Ne le, da je organizirala demonstracije za zaprtje sporne tovarne, ustanovila je tudi lastno organizacijo, s katero Kenijce ozavešča o njihovih temeljnih človekovih pravicah, ki vključujejo tudi okoljske pravice. Najbolj je skrbela za krajane barakarskega naselja Owino Uhuru. Pogosto nepismene matere je spremljala v bolnišnico, ko so tja peljale svoje otroke, ki so zbolevali za različnimi boleznimi, povezanimi s spuščanjem svinca v okolje. Njen aktivizem je mnogim trn v peti. Pred leti so jo napadli, doletela pa jo je tudi obtožnica zaradi terorizma. Več kot deset let se je borila za pravice okoli 3000 krajanov barakarskega naselja in slednjič bila uspešna. Podjetje jim je zaradi negativnih vplivov na okolje moralo poplačati več milijonov dolarjev odškodnine, talilnico svinca pa so morali zapreti.