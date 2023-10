Odkar je namreč pred leti na instagramu pristala fotografija ene od tamkajšnjih kmetij v idiličnem okolju jesensko obarvanih gozdov, se v septembru in oktobru vsako leto v kraj zgrinjajo množice turistov, ki bi radi posneli fotografijo te najbolj znane kmetije. Ne le da za seboj puščajo obilico smeti, prostočasni fotografi s svojimi vozili blokirajo majhne makadamske poti v kraju, zaradi česar je prehod reševalnih ali gasilskih vozil popolnoma onemogočen. V vsej gneči se komajda znajdejo še domačini, ki jim tujci hodijo po dvoriščih, čeprav so na ograjah znaki, da to ni dovoljeno. Čeprav so v kraju odprti za turizem, in to kljub pomanjkanju turističnih nastanitev, krajane moti predvsem to, da prihajajoči ne spoštujejo njihovega kraja in načina življenja. Tako so se letos odločili, da zaprejo glavno cesto do najbolj obiskane kmetije Sleepy Hollow, ki so jo včasih povsem zablokirali parkirani avtomobili. To je bil ostrejši ukrep od lani razglašene začasne enosmernosti ceste, ki se očitno ni zadostno obnesel. »V domu nekoga drugega se vedite tako, kot želite, da bi se drugi vedli v vašem domu, to je nekakšno zlato pravilo in to je vse, kar zahtevamo,« je željo tamkajšnjih krajanov obrazložil župan sosednjega Woodstocka Eric Duffy, ki si s Pomfretom deli najbolj turistično obljudeno cesto.