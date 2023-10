Ker prestopniki globe niso mogli plačati, saj denarja zanjo preprosto nimajo, so pristali v zaporu. Nadomestno zaporno kazen so v nemški kazenski zakonik uvedli nacisti leta 1935, velja pa še vse do danes. Po Semsrottovi oceni je protiustavna in tudi neskladna z evropskim pravom. Najhuje pa je, da prizadene dejansko tiste, ki si vozovnice v javnem prometu ne morejo privoščiti, kaj šele da bi se pozneje iz zapora odkupili s plačilom. V nemških zaporih je tako priprtih okoli 50.000 ljudi, in to samo zato, ker so plačilno nesposobni. Te je pred dvema letoma z 20.000 evri – nekaj denarja je bilo njegovega, nekaj pa doniranega – začel reševati Semsrott. Odkril je namreč luknjo v nemški zakonodaji, da lahko namesto prekrškarja globo poravnati kdo drug. V tem prvem poskusu mu je iz dveh zaporov v Berlinu uspelo rešiti 21 zapornikov. Odtlej s svojo organizacijo zbira donatorska sredstva za reševanje plačilno nesposobnih prekrškarjev in se zavzema za spremembo zakonodaje. Doslej je iz zaporov z zbranimi 752.000 evri odplačal dolgove 836 ljudi in državi po lastnih izračunih prihranil 12,1 milijona evrov stroškov, ki bi jih imeli, če bi morali ti ljudje prestati še skupno 156 let zaporne kazni.