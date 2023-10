Pri petih letih je prvič zaigral na rog. Tipke pritiska s prsti leve noge, glasbilo pa je nameščeno na stojalu v višini njegovih ustnic. Sam se namreč še zdaleč ne vidi kot invalid in zaradi tega nekakšen vzornik za druge ljudi. »Preprosto uživam v življenju,« pravi glasbenik, ki se je učil na najboljših evropskih glasbenih šolah in je že kmalu po opravljenem izobraževanju posnel tri albume klasičnih skladb. Igra na evropskih festivalih in koncertira z znanimi orkestri po vsem svetu. Letošnja koncertna sezona ga bo vodila v London, Amsterdam in Ottawo. »To ni violina ali klavir, pri katerih je uporaba prstov zelo pomembna. Tako je 85 odstotkov igranja odvisno od ustnic, zračnega toka in nadzora nad vsem. To je glavna stvar pri igranju francoskega roga – in uporaba tipk ni pretirano težka,« poskuša Klieser skromno minimalizirati težavnost igranja inštrumenta s prsti na nogi. Skorajda z besedami zaljubljenca svojemu izbranemu glasbilu poje hvalnico: »Posebnost roga je, da ima toliko možnosti za igranje različnih barv in zvokov. Z barvo zvoka lahko ustvarjam čustva in posebne situacije.«