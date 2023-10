Ivanišević zahteva denar

Nekdanji teniški igralec Goran Ivanišević se je na instagramu razpisal o tem, zakaj od svoje nekdanje žene Tatjane Dragović, s katero ima hčer in sina, na sodišču zahteva nazaj denar, ki ga je zaslužil pred sklenitvijo zakona in po njem. »Od trenutka, ko sem si drznil zahtevati denar, ki sem ga zaslužil pred zakonom in v zakonu, ki si ga je T. D. prisvojila mimo vseh zakonov in pogodb, sem postal družinski nasilnež in ljubljenec sodišč. Zdaj samo čakam tožbo, ki bi morala ugotoviti, da je dotična T. D. osvojila Wimbledon in dve olimpijski kolajni ter morda še kakšen grand slam, a to mora sodišče še ugotoviti. Za vsa vprašanja se prosim oglasite mojim odvetnikom,« je sporočil.