V nedavnem intervjuju za Bustle je 51-letna zvezdnica razpravljala o staranju in o prelomnici 50 let. Ko je novinar namignil, da bi lahko druge učila, kako dostojanstveno doseči 70. in 80. leta, se je pošalila, da bi lahko preprosto izginila in je ne bi videl nihče več, je pa dodala, da se za prodajo Goopa še ni odločila in da za to potrebuje še nekaj let.

Igralka je spregovorila tudi o sodobni kulturi, ki obkroža otroke slavnih, imenovane nepo otroci. Sama je mati dveh otrok, hčerke Apple in sina Mosesa, ki ju ima z nekdanjim možem, pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom, in pravi, da razume težave, s katerimi se srečujejo otroci slavnih.

Dejala je, da nihče ne najeda otrokom, ki želijo biti zdravniki kot oče in dedek, in dodala, da se njena hčerka, ki trenutno študentka, želi samo učiti in biti otrok. Poudarila je, da nič ni narobe, če delaš ali želiš delati to, kar počnejo tvoji starši, pri čemer je treba omeniti, da tudi sama spada v to kategorijo, saj je hči igralke Blythe Danner in režiserja Brucea Paltrowa.