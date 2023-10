V kabinetu predsednika vlade pojasnjujejo, da mu je minister Šarec zagotovil, da razpis še ni zaključen. Premier Golob bo odločitev obrambnega ministrstva o izbiri komentiral šele, ko bo dokončna, in glede na to, kakšna bo. V kabinetu tudi pojasnjujejo, da so že pred izbruhom najnovejše afere v vladi začeli pripravljati sklep, po katerem bi katerokoli ministrstvo za izvedbo vsake kampanje, dražje od 50 tisoč evrov, potrebovalo soglasje vlade.

Razpis je dvignil veliko prahu ne samo v Gibanju Svoboda, ampak tudi znotraj koalicije.