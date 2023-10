Notranji minister Boštjan Poklukar je danes z odredbo določil režim na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki bo začel veljati ob polnoči s petka na soboto. Odredba bo veljala do 30. oktobra, za pričakovati pa je, da jo bo vlada nato še podaljšala. Poklukar je za prehajanje meje s Hrvaško določil 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni promet (Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč in Petišovci) in sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet (Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Središče ob Dravi, Lendava).

Poleg mednarodnih mejnih prehodov, čez katere bodo s Hrvaške v Slovenijo lahko vstopali tudi državljani tretjih držav, je Poklukar določil še seznam 12 mejnih prehodov, čez katere bodo lahko v Slovenijo vstopali državljani EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Švice. Čez teh 12 mejnih prehodov (Podgorje, Babno polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi in Gibina) bodo lahko v Slovenijo s Hrvaške vstopili tudi tisti državljani tretjih držav, ki imajo v skladu s pogodbami med EU in njihovimi matičnimi državami dovoljeno prosto gibanje po EU.

Podoben bo tudi režim na meji z Madžarsko. Mejna prehoda Dolga vas in Pince (na avtocesti) bosta odprta za ves mednarodni cestni promet, prek Hodoša pa bo za vse možen vstop v Slovenijo z vlakom. V Slovenijo bo mogoče z Madžarske po cesti vstopiti še prek šest mejnih prehodov (Prosenjakovci, Hodoš, Kobilje, Čepinci, Martine in Pince po lokalni cesti), ki bodo odprti za državljane EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice in že omenjenih izjem na podlagi mednarodnih pogodb.

Čeprav je namen začasne vzpostavitve mejne kontrole na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko nadzor vstopov v državo, pa lahko državljani in drugi potniki tudi iz Slovenije na Hrvaško in na Madžarsko potujejo zgolj prek naštetih mejnih prehodov, so nam pojasnili na generalni policijski upravi.

Za obmejno prebivalstvo bodo sicer možne določene izjeme. Kot je že v četrtek napovedal direktor uprave uniformirane policije ne generalni policijski upravi Marko Gašperlin, nameravajo na policiji ponovno obuditi tudi odločbe za obmejne prebivalce, ki so v preteklosti lahko s posebnimi dovolilnicami mejo prečkali tudi na posebnih, maloobmejnih prehodih. Po besedah Gašperlina bodo lahko upravičenci to pravico ponovno uveljavljali bodisi s še veljavnimi ali pretečenimi dovolilnicami, ali če bodo na drug način dokazali, da so upravičeni do prehodov v okviru tega obmejnega prometa.

V Italijo vsi čez vse mejne prehode

Na italijanskem veleposlaništvu v Ljubljani nam je Ivo Michele Polacco pojasnil, da bo Italija ubrala drugačen pristop kot Slovenija, in sicer bo mejni režim veljal za vse (lokalno prebivalstvo, državljane EU, državljane tretjih držav) enako in na prav vseh mejnih prehodih med Italijo in Slovenijo. S podrobnostmi, kako bo urejen mejni nadzor med italijansko Gorico in slovensko Novo Gorico na veleposlaništvu še niso seznanjeni, pričakujejo pa, da bo nadzor na trgu Transalpina. Polacco je ob tem poudaril, da si tudi v Italiji ne želijo, da bi na mejah prihajalo do daljših zastojev, zato bodo temu cilju tudi prilagajali nadzor.

Po poročanju Primorskega dnevnika v Furlanijo - Julijsko krajino zaradi nadzora na meji prihaja okoli 350 dodatnih policistov in vojakov. Kot poroča STA, ki se sklicuje na italijansko radiotelevizijo Rai, bo nadzor na večjih mejnih prehodih potekal 24 ur na dan, na manjših mejnih prehodih pa le občasno. Dodatne podrobnosti o nadzoru naj bi na prefekturi v Trstu sporočili danes.

Italija bo s soboto nadzor uvedla najprej za 10 dni, z možnostjo podaljšanja do šest mesecev.