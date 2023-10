Azilni dom Vič: O incidentu nimamo informacij

V Azilnem domu Vič naj bi se včeraj zvečer zgodil incident, ki naj bi ga policija obravnavala kot teroristično dejanje. Dva moška, en naj bi bil radikalizirani Slovenec, naj bi domnevno grozila z bombnim napadom.

Vodstvo azilnega doma Vič nam je danes zatrdilo, da o samem dogodku nimajo informacij in da se po njihovih podatkih dogodek ni zgodil ne v prostorih azilnega doma niti v njegovi okolici. Prav tako so zatrdili, da pri incidentu ni bil prisoten noben od zaposlenih.

PU Ljubljana: Izveden je bil preiskovalni ukrep, ki pa je bil na kraju dogodka tudi zaključen

Policijska Uprava v Ljubljani pa je v sporočilu za javnost zapisala: »Včeraj, nekaj pred 23. uro obveščeni, da se pred objektom na območju Viča nahaja osebno vozilo slovenskih registrskih označb, ki ima na glas radio v vozilu. Naknadno je v vozilo prisedla še ena oseba.«

Policisti so ugotovili, da je oseba v vozilu z glasnim predvajanjem molitve vznemirila ljudi v bližnjem objektu, pri tem pa ni izrekla nobenih groženj. Okolica samega vozila je bila zavarovana, policisti pa so osebi pozvali, da izstopita iz vozila, vendar teh ukazov nista upoštevala. Na kraju so nato posredovali tudi policijski pogajalec in pa policisti specialne enote policije, ki so nato opravili prijetje voznika, druga oseba pa je sama izstopila iz vozila in se zatekla v objekt, kjer so ga prijeli varnostniki.

Pri pregledu oseb in vozila, nevarnih predmetov ni bilo najdenih. Z voznikom osebnega vozila, 35 letnim državljanom Slovenije je bil na kraju izveden postopek in prvi nujni preiskovalni ukrepi, ter drugi ukrepi v skladu z ZNPPol, nato pa so na kraju z osumljencem postopek zaključili.

»Osumljeni doslej še ni bil obravnavan za kazniva dejanja, bil pa je enkrat obravnavan za prekršek z elementom nasilja. Trenutno zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj še poteka. Sopotnik, 37 letni državljan Maroka, ki se je v vozilu vozniku priključil povsem naključno in je bil vidno pod vplivom alkohola, je bil zaradi kršenja javnega reda in miru pridržan do iztreznitve, izdan pa mu je bil plačilni nalog,« so še zapisali v izjavi za javnost.