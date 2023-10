#intervju Klemen Bergant: Prihod Poljšaka zadetek v polno

Klemen Bergant je v zadnjih letih v slovenskem alpskem smučanju sinonim trenerskega dela in uspeha. Odločno pravi, da se vselej trudi, da svojim smučarjem omogoči najboljše razmere in serviserje. Po vrnitvi iz tujine jubilejno deseto sezono sodeluje z Žanom Kranjcem, ki zadnja leta vleče rezultate slovenske moške smučarije. Pred novo sezono, ki se bo začela prihodnji konec tedna na avstrijskem Tirolskem, je bil v intervjuju kot vselej premišljen, a hkrati odkrit in neposreden. V nekaterih odgovorih je bilo v prostorih Smučarske zveze Slovenije moč čutiti rahlo napetost po nedavnem intervjuju Štefana Hadalina za Dnevnik.