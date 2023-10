Kot so sporočili s Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so leta 2021 v povezavi z obravnavo sumov nasprotja interesov pri nekdanjem ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaključili postopek, v katerem niso potrdili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V nadaljevanju pa so zaradi dodatnih informacij na podlagi novembra 2021 prejete prijave, iz katere so izhajali različni očitki o nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev za Hidroelektrarno (HE) Mokrice iz Sklada RS za podnebne spremembe, znova uvedli postopek predhodnega preizkusa. V okviru tega so pridobili obsežno dokumentacijo ministrstev za okolje in prostor oziroma za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, poleg tega pa še pojasnila posameznih uradnih oseb, ki so sodelovale pri odločanju o ukrepih, vezanih na sklad za podnebne spremembe.

Po pojasnilih komisije so zaradi zaznanega suma kršitve integritete pri umestitvi ukrepa Promocija v sklad za podnebne spremembe zoper Vizjaka v oktobru uvedli postopek preiskave. Ob tem komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev potrjeni ali ovrženi. »Obravnavana oseba, ki je prejela obvestilo o uvedbi postopka preiskave, bo imela v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja,« so navedli in dodali, da bodo lahko več informacij o obravnavani zadevi zaradi interesov postopka podali po zaključku.

V zvezi z domnevnimi vplivi nekdanjega ministra iz stranke SDS na povečanje finančnih sredstev za potrebe HE Mokrice ter sumom korupcije pri izdaji soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije za postavitev omenjene hidroelektrarne pa komisija glede na razpoložljive dokaze ni mogla potrditi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so postopek ustavili. Bodo pa, kot so navedli, ugotovitve zaradi zaznanih sumov storitve kaznivega dejanja odstopili policiji.

Zaradi poslovanja podnebnega sklada je zdaj že nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan lani oktobra odredil izredno notranjo revizijo poslovanja sklada, končni izsledki pa so se pokazali obremenjujoči do njegovega predhodnika Vizjaka.

Na Dnevniku smo pridobili izsledke interne revizije, so pred slabim letom razkrili, da ugotovitve revizije prikazujejo, da je Vizjakova ekipa na ministrstvu sredstva iz denarnega sklada kanalizirala k družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), kjer je prejšnji minister služboval pred prevzemom ministrovanja.

Eden od primerov naj bi bil prav omenjeni ukrep promocije, po katerem je bilo HESS dodeljenih 1,5 milijona evrov iz sklada. A ukrepa se niso domislili na ministrstvu, pač pa na HESS.

Revizorji ob tem niso našli dokumentacije, ki bi pričala o tem, zakaj je ministrstvo družbi namenilo sredstva, saj da v državnih strateških dokumentih ni bilo podlage za financiranje tega ukrepa. Našli pa niso niti ustrezne in verodostojne investicijske dokumentacije, zato gre pri tem za kršitev javnofinančnih predpisov. Revizorji so ugotovili še, da je ministrstvo v medresorsko usklajevanje predložilo drugačen dokument kot v javno obravnavo ter s tem kršilo predpise glede sodelovanja javnosti, smo ugotovitve revizije povzeli pri Dnevniku.

Vizjak nam je pred slabim letom dni za povedal, da z revizijo ni bil seznanjen, zato tudi izsledkov ni mogel konkretno komentirati. Zatrdil je, da se je dosledno izločal iz zadev, in da tudi pri omenjenem ukrepu ni osebno sodeloval. »Ukrep in program je odobrila vlada,« je poudaril in opomnil, da HESS na koncu denarja tako ali tako ni dobil.