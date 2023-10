Na območju žirovniške občine je avgustovska ujma na javni in zasebni infrastrukturi skupaj povzročila za več kot pet milijonov evrov škode. Škoda na javni infrastrukturi je znašala 2,2 milijona evrov, še skoraj 600.000 evrov pa je škode na gozdnih cestah. Žirovniški župan Leopold Pogačar je zadovoljen, da so z državo že podpisali pogodbo za 40 odstotkov avansa, kar pomeni okoli 860.000 evrov.

»Za nas je bilo idealno, da nam je interventni zakon omogočil tudi neposredno izbiro izvajalca, ki je siceršnji koncesionar Direkcije RS za vode. Tako v tistem delu Most, kjer je odneslo cestno infrastrukturo, dela pospešeno potekajo,« je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, ki je prepričan, da bodo v roku enega meseca že lahko sprostili promet po novi cesti, spomladi pa bo sledilo še asfaltiranje.

Kljub temu da je sprva kazalo, da dveh objektov ne bo mogoče rešiti, se je izkazalo, da ne bo treba rušiti nobene hiše in da noben prebivalec ne bo ostal brez svojega doma. »Problem je le še pri bivši predilnici, kjer je odneslo del brežine in kjer se zemljišče posipa, vendar imam informacije s strani direkcije, da bodo, ko zaključijo trenutna dela, sanirali še tisti del brežine, verjetno s kamnito zložbo,« je povedal Pogačar.

»Na ta način bomo zaščitili vse in vse bo ostalo tako, kot je bilo, oziroma bo še boljše,« je zadovoljen župan. Ko bo zgrajena cesta, pričakuje, da bodo Slovenske železnice poskrbele tudi za sanacijo načetega zidu, na katerem stoji železniški most. Občina pa bo spomladi poskrbela še za popravilo spodkopanega dela lokalne ceste in mostu, za kar že pripravlja projekte.

Hkrati občina od direkcije za vode pričakuje, da bo pripravila sanacijski program za naknadno ureditev struge dolvodno. »Pred tem je občina na svojo roko v soglasju z direkcijo očistila strugo od pregrade v Završnici pa skoraj do mesta, kjer je odneslo cesto, saj nismo bili pripravljeni čakati na odziv pristojnih. Nihče ne ve, kakšno bo vreme jutri, kaj šele čez pol leta,« je izpostavil.

Obširna sanacijska dela bodo potekala tudi po gozdnih cestah v smeri Zelenice in Valvasorja. Blejska enota Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdno gospodarstvo Bled kot izvajalec sta že pripravila sanacijski program z oceno konkretnih stroškov. Ne bo šlo za klasično obnovo, temveč bodo na novo zgradili cestne objekte, prepuste in varovalne zidove.

V smeri Zelenice bodo dela začeli že letos, proti Valvasorju pa naslednje leto. »Tako mislim, da bomo v naslednjem letu lahko uspešno končali sanacijo vsega tistega, kar nam je prizadejala in odnesla ujma,« je dejal Pogačar.