Več kot 400 živali, povečini je šlo za mačke in pse, so rešili španski policisti, ki so razbili kriminalno združbo preprodajalcev živali. Te so prek Andore tihotapili z vzhoda Evrope, v Madridu in Barceloni pa jih drago prodajali naprej. Aretirali so trinajst oseb, ki jih sumijo zlorabe živali, goljufije in pranja denarja. Osumljenci so tudi ponarejali dokumente, v katerih so živali označili za zdrave, v resnici pa to sploh niso bile. V eni največjih tovrstnih operacijah v Španiji doslej, pri kateri je sodeloval tudi Interpol, so v dvanajstih trgovinah in na nekaj veterinarskih klinikah zasegli tudi nekaj eksotičnih vrst živali.

Nezakonite živalske farme

Zgodba se začela že pred tremi leti v Barceloni, ko so na policiji prijeli več prijav o slabih razmerah v trgovini z živalmi, kjer so kasneje odkrili 33 bolnih psov. Kriminalci so imeli najraje tiste živalske vrste, ki so na tržišču prinesle največ denarja, denimo dalmatince, tu in tam so kakšnega psa kupili nelegalno prek spleta ali družbenega omrežja. Imeli pa so tudi svoje centre, nezakonite živalske farme, na katerih so samice izrabljali izključno za razplod, za njihovo zdravje in dobro počutje pa jim ni bilo mar.

Mačke in psi so dolge poti, včasih celo po dva tisoč kilometrov, prestajali v povsem neprimernih, celo nevarnih razmerah. V majhnih vozilih s pomanjkljivim zračenjem, brez svetlobe in v slabih higienskih razmerah so se razvile številne (nalezljive) bolezni.

Z združbo je sodelovala tudi veterinarka, ki je s podpisi dokumentov zagotavljala, da so živali zdrave, pa čeprav to ni bilo res. Poleg tega je ostalim dajala nasvete, kako skriti in prikriti dokumente med postopkom na carini ali inšpekciji. Rešene živali so že prejele potrebno veterinarsko oskrbo.

Do 200 tisoč evrov kazni

V Španiji so letos zaostrili zakonodajo, ki bo živali odslej bolje ščitila pred zanemarjanjem in mučenjem. Gre za prvi zakon o pravicah živali po letu 1975. Vsak posvojitelj psa bo moral opraviti šolanje, po zakonu je psa prepovedano pustiti samega več kot 24 ur, mačko pa več kot tri dni. Določa še, da morajo lastniki sterilizirati mačke, da bi tako nadzorovali rojstva in preprečili zapuščanje živali ali ubijanje neželenih mladičev. Slabo ravnanje in druge kršitve pravic živali se lahko kaznujejo z denarno kaznijo do 200.000 evrov ali celo z zaporom. S spremembo kazenskega zakonika se zaostrujejo kazni za mučenje živali, in sicer od 18 mesecev zapora, če žival potrebuje veterinarsko oskrbo, do treh let, če žival pogine zaradi »oteževalnih dejavnikov«.