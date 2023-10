V soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa tudi prek 100 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo. V ponedeljek bo povečini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. Pred njo z močnim jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod bo večinoma oblačno. Predvsem na območju Furlanije-Julijske Krajine in Alp bo občasno deževalo. Zvečer se bodo padavine krepile, vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. V soboto bo v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo še pihal južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Obremenitev se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V soboto bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala.