Cesta ni ringelšpil

Obračanje na avtocesti, nevarna vožnja v napačno smer, sprehajanje ali kolesarjenje po avtocesti … o vsem tem (in še čem) na straneh črne kronike poročamo skoraj vsak dan. Nespametnega, predvsem pa nevarnega obnašanja na slovenskih cestah je vse več, zato je treba voznike opozarjati nanj in vsakič znova na glas opozoriti, da je tako vedenje nesprejemljivo. Skupek nenavadnih početij na naših avtocestah so v posnetku pred dnevi objavili na Darsu. Gre za zmes posnetkov iz leta 2021 in 2022, na katerih so vozniki očitno spremljali vse drugo, samo ceste ne, vsaka od nepazljivosti pa se je končala s trčenjem. Eni so bili nepozorni v tunelu, drugi niso opazili stoječe kolone, tretji so trčili v ograjo. Srečo v nesreči so imeli vsi ti, saj v njih ni umrl nihče. »Saj ni res, pa je,« so posnetek na platformi X pospremili na Darsu. »Ne vemo, kaj so počeli ti vozniki, vendar očitno niso bili osredotočeni na vožnjo. Ko smo za volanom, vedno ohranimo oči na cesti, roke na volanu in se v celoti posvetimo vožnji,« so svetovali. Med ’smotance’ na cesti bi lahko prišteli tudi tujega voznika avta, ki je na prikolici vozil ogromne kose pohištva. Toliko, da se česa drugega sploh ni videlo, kaj šele, da bi sam vozil varno. Celjski policisti so ga izločili iz prometa in ga kaznovali.

Pijana vozila otroka

Kazen zagotovo ni ušla niti 55-letniku, ki je v Sežani na skuterju prevažal štiriletnika. Ta je bil brez čelade, moški pa ga je držal v naročju. Kot bi izzival nesrečo. In res. Otrok je med vožnjo zdrsnil in padel, pri čemer sta se oba hudo poškodovala. Pamet v roke, ljudje božji! Prav te je v soboto primanjkovalo tudi voznici iz Slavonskega Broda, ki je pijana na zadnjih sedežih prevažala otroka, stara pet in enajst let. Okoli enajste ure zvečer so jo ustavili med rednim nadzorom prometa, 44-letnica pa je imela v sistemu 1,63 promila alkohola. Prijeli so jo in pridržali do streznitve, za otroka pa so za tisti čas poskrbeli na centru za socialno delo. Ljudje, pamet v roke, ne kozarcev!

Lepljivi, a nespretni prsti

Konec tedna na Primorskem ni bil najbolj prizanesljiv do lokalnih tatičev. Oziroma tistih, ki bi to radi postali, pa jim nekako ne gre. Najprej sta dva fanta v Piranu skušala ukrasti moped, kar jima je preprečil domačin, ki je moped prepoznal in na kraj dogajanja poklical njegovega lastnika. (Prvo pravilo tatvin – preveri, da si med izvedbo sam!) Misija je spodletela. Ali je šlo v drugem primeru ponesrečenega dejanja za isti par, ni čisto jasno. Domačinka je namreč prijavila tatvino kolesa, ki pa je ostalo na kraju, ko sta osumljenca pobegnila. Bila sta prepočasna za policiste, saj so ju kmalu izsledili.

Jedla, pila in kradla

Sandra Lynn je ena tistih žensk, ki že od malega sanjari o poroki. Bela obleka, tiara na glavi, v rokah šopek cvetlic … v kuvertah pa veliko denarja. Kako, prosim? 56-letnica je sanjarila o porokah drugih, na katerih se je okoristila sama. Več let je namreč nepovabljena ’vdirala’ na poroke, tam jedla in pila, gostom pa iz torbic kradla denar in plačilne kartice. Dejavna je bila v več zveznih državah, nedavno pa so ji končno uspeli stopiti na dolge prste. Sandra je stara znanka policije, zaradi ’zločinov proti ljubezni’ je bila v preteklosti že obsojena na pogojno kazen, a so ji ob vnovičnem kršenju zakona preklicali in jo leta 2021 za pet let poslali v zapor. Kako se je zdaj znašla na prostosti, ni znano.

Ustrelil samega sebe

Nespreten po merilih povprečnega kriminalca je bil tudi sicer stari znanec policije v Slavonskem Brodu, ki pa mu izkušnje več kot očitno niso kaj prida pomagale. Z nekaj pajdaši, vsi so imeli na glavi motoristične čelade, naj bi skušal oropati športno stavnico, izza pasu je izvlekel pištolo in poškodoval sam sebe. Ni mu preostalo drugega, kot da se je zavlekel v bolnišnico, od tam pa so obvestili policijo. Zaradi napada na uradno osebo mi moral biti v priporu, a ga je sodišče zaradi bolnega očeta začasno izpustilo na prostost. Pred kratkim mu je namreč umrla še mama, zato je edini, ki lahko skrbi za očeta. No, edini, ki bi lahko skrbel zanj, a se je raje podil naokrog z motorji in ropal.