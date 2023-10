»Petindvajset let sem že gostinec, pa se mi kaj takšnega še ni zgodilo. Da takole nekdo iz čistega miru skoraj ubije nedolžnega človeka - zgolj zato, ker mu je rekel, naj se umakne s terase... Ne morem verjeti. Če me ne bi bilo tam, bi naš natakar na tleh terase izkrvavel in umrl! Na srečo so ga v bolnišnici uspeli rešiti, čeprav je zaradi vsaj osmih vbodnih ran utrpel poškodbe pljuč in vranice,« je bil zjutraj še vedno močno pretresen najemnik lokala na medvoški tržnici Samir Agović. Kot je pojasnil, je njegov 47-letni zaposleni včeraj zvečer ravno pospravljal teraso, saj je nameraval zaradi dežja zaključiti s strežbo. Agović je v tistem času s svojo družbo sedel za mizo in se pogovarjal, ko je nedaleč stran slišal glasen prepir. Šel je pogledat, kaj se dogaja, in zagledal svojega natakarja, ki je skušal okajenemu moškemu dopovedati, da zapirajo lokal in zato novi gostje niso zaželeni.

»Začela sta se prerivati, užaljen moški je natakarja sprva žalil, potem pa ga je potisnil na tla in ga začel močno udarjati. Šele, ko sem ju hotel spraviti narazen, sem zagledal, da ima moški v rokah nož in je z njim natakarja sunkovito zabadal v predel prsnega koša. Na srečo je v tistem hipu na pomoč pritekel še kolega iz moje družbe in smo razjarjenega moškega odstranili z natakarja. Ta je bil močno okrvavljen in medtem ko smo mu skušali pomagati, je njegovemu napadalcu uspelo pobegniti v noč,« je dogodek opisal Samir Agović. Po besedah domačinov naj bi se napadalec pred krvavim obračunom na medvoški tržnici v glasen spor z nekim Medvoščanom zapletel že v sosednjem lokalu 4 Mačke nedaleč stran od tržnice in naj bi se z nožem pravzaprav želel spraviti nanj. Napotil naj bi se v smeri njegovega doma, na poti pa je naletel na nesrečnega natakarja.

»V četrtek, okoli 20.30 ure smo bili obveščeni, da je območju Medvod znani storilec na terasi enega izmed gostinskih lokalov po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega. Poškodovanemu je bila takoj nudena pomoč in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo,« so dogodek potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Kot so še pojasnili, je storilec s kraja dejanja pobegnil peš in se je po skorajda poldnevnem skrivanju nedavno sam predal medvoškim policistom, ki so ga pridržali. Osumljen je kaznivega dejanja zoper življenje in telo. »Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja,« so še dodali v PU Ljubljana.