Nekaj po enajsti uri včeraj zvečer sta na železniškem prehodu v Šentlenartu v občini Brežice trčila vlak in avto. Na kraj so odhiteli gasilci Poklicne gasilske enote Krško (PGE Krško), ki so zavarovali kraj nesreče. V avtu ni bilo nikogar, je pa bil ta uničen in ujet pod vlečno lokomotivo. Gasilci so odklopili akumulator, policistom pomagali pri razsvetljavi, z vitlom avto potegnili izpod vlaka ter ga s hidravličnim nakladalnikom umaknili na peron. Intervencija je trajala dobri dve uri in pol.

Policisti so ugotovili, da je doslej še neznani voznik avtomobila isz smeri Brežic vozil proti Šentlenartu, ko je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven prehoda ceste čez železniško progo in obstal na tirih. Kraj je potem zapustil. Nekaj čez enajsto uro zvečer je iz smeri Krškega pripeljal tovorni vlak z 29 vagoni in trčil v avto. Policija še ugotavlja okoliščine dogodka, išče pa tudi še voznika.