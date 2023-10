Po navedbah palestinskega notranjega ministrstva v Gazi je bilo v napadu na kompleks grške pravoslavne cerkve svetega Porfirija ubitih in ranjenih več razseljenih oseb, ki so tam našle zatočišče. Očividci so povedali, da je bilo v napadu poškodovano pročelje cerkve, sosednja stavba pa se je porušila.

V izraelski vojski so pojasnili, da so njihova vojaška letala napadla poveljniški in nadzorni center, od koder skrajneži izstreljujejo rakete proti Izraelu, pri tem pa je bil poškodovan tudi zid bližnje cerkve. Povedali so tudi, da so seznanjeni s poročili o žrtvah ter da o dogodku poteka preiskava.

The number of victims of the attack on the ancient church of Saint Porphyry in Gaza has risen to at least nine, they write online citing eyewitnesses. Earlier, Archbishop Alexius of Tiberias, who was in the church, said that around 400 people live there and in the monastery.… pic.twitter.com/pMjQSWEHb1 — Sprinter (@Sprinter99800) October 20, 2023

Patriarhat grške pravoslavne cerkve v Jeruzalemu je napad ostro obsodil. »Napadanje cerkva in njihovih ustanov ter zatočišč, ki jih zagotavljajo za zaščito nedolžnih državljanov, zlasti otrok in žensk, ki so zaradi izraelskih letalskih napadov na stanovanjska območja v zadnjih 13 dneh izgubili svoje domove, je vojni zločin, ki ga ni mogoče prezreti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Izraelska vojska je minulo noč nadaljevala tudi topniške in raketne napade na položaje proiranskega Hezbolaha in domnevne teroriste v Libanonu. Kot so sporočili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, je šlo za odgovor sredino streljanje šiitske organizacije. Po podatkih misije ZN v Libanonu je bil pred tem v obstreljevanju na libanonsko-izraelski meji v Libanonu ubit en človek.

Na Zahodnem bregu narašča število žrtev

Število smrtnih žrtev četrtkovega izraelskega napada na begunsko taborišče v Tulkaremu na zasedenem Zahodnem bregu je naraslo na 13, so danes sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Izraelske sile so v četrtek izvajale racije tudi drugod po Zahodnem bregu, pri čemer so po navedbah palestinskih oblasti ubile še dve osebi.

»Izraelska okupacijska vojska je med včerajšnjim napadom na taborišče Nur Šams v Tulkaremu zagrešila pokol, pri čemer je umrlo 13 ljudi, od tega tudi pet otrok,« je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Ramali.

Napad je potrdila tudi izraelska vojska, ki pa trdi, da je v begunskem taborišču ubila več teroristov. »Prišlo je do izmenjave ognja z oboroženimi strelci, ki so na izraelske varnostne sile metali eksplozivne naprave,« je še dodala.

Po navedbah palestinskih oblasti so izraelske sile v četrtek ubile še 17-letnika v taborišču blizu Betlehema in 32-letnika v Budrusu zahodno od Ramale.

V času najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize so izraelske sile in naseljenci na Zahodnem bregu po navedbah oblasti v Ramali ubili najmanj 81 Palestincev.