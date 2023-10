Biden je dejal, da je svet sedaj na prelomnici. Uvodoma je opisal svojo nedavno pot v Izrael, pa tudi prejšnjo potovanje v Ukrajino. Rojake je spomnil, da je prvi predsednik ZDA po Abrahamu Lincolnu, ki se je podal na obisk vojnega območja, ki ni pod nadzorom oboroženih sil ZDA.

Napade palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael je ponovno označil za čisto zlo in zagotovil, da bodo ZDA tako močno okrepile vojaško prednost Izraela v regiji, da bo to odvrnilo širjenje konflikta. Zavzel se je za humanitarno pomoč Palestincem in poudaril, da je potrebno v ZDA obsoditi vse pojave antisemitizma ali islamofobije.

Napovedal je, da bo danes v kongres poslal prošnjo za potrditev pomoči Izraelu in Ukrajini, vendar bo moral na odločitev nekoliko počakati, saj predstavniški dom kongresa še vedno ne more opravljati svojega dela, ker ni uspel izvoliti novega predsednika.

»Vem, da se ti spopadi številnim zdijo daleč in jim ni jasno, zakaj je to pomembno za ZDA. Če teroristi ali diktatorji ne plačajo cene za to, kar delajo, bodo povzročili še več uničenja. Če ne ustavimo Putina, se ne bo omejil le na Ukrajino, ampak grozi Poljski in baltskim državam, ki so zaveznice v Natu. Če napade katero od zaveznic, bomo branili vsak pedenj Natovega ozemlja,« je zagotovil Biden.

Razložil je, da ameriška pomoč v orožju, ki jo pošiljajo v Ukrajino, prihaja iz skladišč, finančna pomoč, ki jo potrjuje kongres, pa ZDA omogoča obnovitev in posodobitev lastne oborožitve.

Povedal je, da ves svet opazuje, kako se ZDA odzivajo, in zatrdil, da bodo nadobudni agresorji v primeru pasivnosti opogumljeni in konflikti se bodo širili. Omenil je Iran, ki da podpira Rusijo in Hamas, ter zagotovil, da bo Teheran za to odgovarjal.

Izrael mora spoštovati vojno pravo pri odgovoru na napade Hamasa, je dejal Biden in ponovil, da je zavezniško državo posvaril, naj je ne zaslepi jeza in naj ne naredijo napak, kot so jih ZDA v odgovoru na napade 11. septembra 2001.

Omenil je, da se je dogovoril za prvo pošiljko humanitarne pomoči v Gazo, kar bo postalo redno, če Hamas pomoči ne ukrade. »Ne smemo obupati nad mirom, ne smemo obupati nad rešitvijo dveh držav,« je dejal Biden.

V govoru je omenil naraščanje sovraštva v ZDA in se zgražal nad nedavnim umorom šestletnika palestinskega porekla, ki ga je v Chicagu ubil najemodajalec, razburjen zaradi napadov Hamasa. »Ne smemo biti tiho. Moramo obsoditi antisemitizem, moramo obsoditi islamofobijo. Vsi ste Američani,« je dejal Biden.