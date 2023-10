#intervju Simone Lamsma, nizozemska violinistka: Glasba, kjer violina že kriči

Nizozemska violinistka Simone Lamsma, ki danes velja za eno najbolj iskanih violinistk solistk na svetu, se je hitro uveljavila na mednarodni glasbeni sceni, sploh po debitantskem albumu leta 2006 z naslovom Naxos z deli Edwarda Elgarja. Že takrat so v reviji The Strad zapisali, da ima zelo dobro tehniko, brezhibno intonacijo in da jo krasi izjemna glasbena inteligenca. Nocoj bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z Dunajskimi simfoniki in dirigentom Jaapom van Zwednom kot solistka v Koncertu za violino in orkester, op. 15 skladatelja Benjamina Brittna odprla 30. sezono zlatega abonmaja Cankarjevega doma. Gre za redko izvajani Brittnov koncert, ki velja za eno njegovih najlepših in čustveno najzahtevnejših del. Dunajski simfoniki sicer prihajajo v zlati abonma že petič, maestro, ki je tudi sam violinist, pa je bil tisti, ki je k sodelovanju povabil Simone Lamsma.