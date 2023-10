Vlada v skladu s koalicijsko pogodbo krepi položaj delavcev

Vladni predlog novele zakona o delovnih razmerjih med drugim prinaša pravico do odklopa, oskrbovalski dopust in večjo zaščito delavskih predstavnikov. Sindikati pozdravljajo odločitev vlade, da je sprejela različico predloga, ki poleg dveh direktiv EU vsebuje tudi druge rešitve. Delodajalci so kritični.