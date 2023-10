Najpomembnejše priznanje Evropske unije na področju človekovih pravic, nagrado Saharova za svobodo misli, letos prejmeta pokojna Jina Mahsa Amini in iransko žensko gibanje. Razglasitev so evropski poslanci pospremili s stoječimi ovacijami. Tako je tudi drugo največje priznanje za človekove pravice – po Nobelovi nagradi za mir – letos odšlo v Iran, le da je Nobelova nagrada šla v roke drugi lavreatki, Narges Mohamadi, podpredsednici centra Zaščitnikov človekovih pravic, ki ga je ustanovila prav tako nedavna Nobelova nagrajenka Shirin Ebadi.

Aminijeva je lanskega septembra umrla med policijskim pridržanjem, potem ko so jo aretirali zaradi nepravilnega nošenja naglavne rute. Tri dni po aretaciji je družino doletela vest o njeni smrti, kar je sprožilo množično gibanje žensk in tudi moških, ki so se po vsem Iranu več mesecev zoperstavljali režimu. Prvotne zahteve po preklicu nošenja hidžaba so se prevesile v protirežimske proteste, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Več kot petsto ljudi je bilo ubitih, okoli 20.000 pa priprtih.

Letošnja nagrajenca je razglasila predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola. Dejala je, da je brutalna smrt Aminijeve sprožila žensko gibanje, ki piše zgodovino. »Evropski parlament ponosno podpira pogumne ljudi, ki kljubujejo in se še naprej borijo za enakost, dostojanstvo in svobodo v Iranu. Podpiramo tiste, ki si celo iz zapora še naprej prizadevajo za ženske, življenje in svobodo. S podelitvijo nagrade se parlament spominja njihovega boja in ohranja spomin na vse tiste, ki so boj za svobodo plačali z življenjem. (…) Evropski parlament vas sliši, svet vas vidi in mi smo z vami,« je ob poklonu iranskemu ženskemu gibanju dejala Metsola.

Zmagovalko nominirale največje politične skupine

V ožjem izboru z Aminijevo in gibanjem iranskih žensk so bili še nikaragovska odvetnica in borka za človekove pravice Núñez de Escorcia ter škof Rolando José Álvarez, ki mu je režim Daniela Ortege prisodil več kot 25-letno zaporno kazen. Prav tako so bile v ožjem izboru ženske, ki se borijo za svobodno odločitev za splav: Poljakinja Justyna Wydrzyńska, Salvadorka Morena Herrera in Američanka Colleen McNicholas.

Evropski parlament nagrado podeljuje od leta 1988, poimenovana pa je po nekdanjem sovjetskem disidentu Andreju Saharovu. Vsakoletne nominirance in pozneje tudi lavreata izbirajo politične skupine v evropskem parlamentu. Aminijevo in iransko žensko gibanje so letos predlagali v treh največjih političnih skupinah: Evropski ljudski stranki, Socialistih in demokratih ter skupini Prenovimo Evropo. Lani, osem mesecev po začetku vojne v Ukrajini, so nagrado podelili ukrajinskemu ljudstvu. Lavreat nagrado skupaj s 50.000 evri prejme na decembrskem plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu.