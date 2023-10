Odnosi Rusije in Severne Koreje so dosegli novo, strateško raven, pravi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je prišel v Pjongjang krepit sodelovanje in pripravljat teren za verjetno srečanje voditeljev obeh držav v severnokorejski prestolnici. To bi bil povratni obisk Vladimirja Putina pri Kim Jong Unu, ki je bil v Rusiji s svojim blindiranim vlakom na obisku septembra. Državi je v zadnjem času povezalo nasprotovanje Zahodu, potem ko je bila Severna Koreja dolgo časa diplomatsko izolirana. Severna Koreja je podprla Rusijo v vojni z Ukrajino in ji po ameriških trditvah pošilja orožje in strelivo. Lavrov je dejal, da je Rusija Severni Koreji hvaležna za »načelno in neomajno podporo ter da enako tudi Ruska federacija izraža polno podporo in solidarnost težnjam Ljudske republike Severne Koreje«. Gre za podporo severnokorejskemu nasprotovanju ameriški prisotnosti in vojaškim zavezništvom v regiji, po ocenah poznavalcev pa morda tudi željam Pjongjanga po razvoju vesoljskega programa po letošnjih dveh neuspelih poskusih izstrelitve satelita, kar je povezano tudi z raketnim in posledično vojaškim programom.

Estonska kritika prvega rokovanja

Lavrov je v Pjongjang prispel iz Pekinga, kjer se je tako kot Putin udeležil desete obletnice začetka kitajske pobude o pasu in cesti. Na vrhu je bil tudi madžarski premier Viktor Orban, njegovo tamkajšnje rokovanje s Putinom pred pogovorom pa je bilo prvo javno posneto rokovanje ruskega predsednika s kakšnim evropskim voditeljem od začetka napada na Ukrajino. Orban je ob tem dejal, da Madžarska ni nikoli iskala konflikta z Rusijo, »ampak je res prav nasprotno: Madžarska je vedno zagovarjala graditev in širitev najboljšega dialoga«. Orban bo glede Rusije v Evropi morda kmalu dobil novega premierskega somišljenika po zmagi Roberta Fica na volitvah na Slovaškem.

Estonska premierka Kaja Kallas se je na rokovanje Putina in Orbana odzvala z besedami, da so fotografije dogodka zelo zelo neprijetne in da rokovanje nasprotuje logiki glede na pretekle odnose Moskve in Budimpešte. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je odzval z besedami, da gre za vrhunsko dvoličnost, ker je soprog Kallasove solastnik logističnega podjetja, ki je dobičkonosno poslovalo z Rusijo tudi po začetku vojne. Kallasova je o tem že prej dejala, da gre za lov na čarovnice in da je podjetje pomagalo drugemu estonskemu podjetju pri zapiranju poslovanja v Rusiji.