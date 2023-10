#kolumna Sneg na Kredarici

Kredarica je naša najvišja meteorološka postaja. Zanimiva je predvsem zato, ker je edina tako visoko, lahko bi rekli, na višini naših najvišjih vrhov. Ne povsem, a s podnebnega stališča ji po tej plati nič ne manjka. Je reprezentativna postaja našega visokogorja, no, zahodnega dela naših gora. Pa tudi ne čisto, kajti razlika med Kaninom ali Krnom, na primer, in Kredarico je znatna. Kako hitro je lahko vreme drugačno na tako majhni razdalji! Zračne črte ni niti 50 kilometrov in kaj je 50 kilometrov za vreme! V ravninskih predelih to ne pomeni nič, v gorah pa je slika precej drugačna. Vsak greben, če je le dovolj visok, je lahko vremenska meja. In v vremenski situaciji, kot jo trenutno imamo, je lahko razlika v količini padavin med Kaninom ali Krnom in Kredarico občutna. Pa ne le količina padavin. Če kaj hodite v gore, ste verjetno že doživeli kakšen jesenski jugozahodnik. Bohinjski (ali tolminski, odvisno, s katere strani gledamo) greben je bil zavit v oblake, na Pokljuki pa je sijalo sonce, da o Kredarici ne govorimo. Seveda ni tako ob vsakem jesenskem jugozahodniku, odvisno, kako je z vlago v zračnih plasteh. Dokler je zrak višje suh, so taki prizori možni. Ko pa je dovolj vlažna debelejša plast ozračja, se tudi Triglav in okoliški vrhovi zavijejo v oblake.