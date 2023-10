Rast obrestnih mer v ZDA se medtem nadaljuje, kar pomeni, da cene obveznic padajo. Donosnost desetletne ameriške državne obveznice je v četrtek s 4,98 odstotka skoraj dosegla mejo 5 odstotkov, kjer so bile nazadnje septembra 2007. So torej najvišje v zadnjih 16 letih. Vlagatelje v obveznice skrbi tudi vse večji javni dolg in to, da se bo ob višjih obrestnih merah in višjem državnem dolgu v prihodnjih mesecih povečala ponudba prek izdaj novih obveznic. Kupci novih obveznic bodo namreč zahtevali ustrezno visok donos.

V zadnjih tednih so se povečala geopolitična tveganja. Tukaj skrbi predvsem, da bi lahko prišlo do motenj pri dobavi nafte. Nafta brent ostaja nad 90 dolarji za sod. V zadnjih dveh tednih je opazno rast doživela cena zlata, ki se je podražilo s 1810 na 1960 dolarjev za unčo.