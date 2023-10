Poleg zanimivih govorcev in gostov je letošnji Forum poseben tudi po tem, saj se danes uradno ustanavlja tudi Blejski inštitut za voditeljstvo na področju digitalne preobrazbe in umetne inteligence – BILDAI. Soustanovila sta ga IEDC – Poslovna šola Bled in Roche Slovenija z namenom združevanja vseh ključnih akterjev: vlade, industrije, znanosti, izobraževalnih ustanov in strokovnih organizacij, da bi delili, izmenjevali in promovirali najboljše prakse s področja digitalizacije in umetne inteligence iz Slovenije, EU in sveta. Dogodek se zaključuje s podelitvijo nagrad Alumni Achievement Award za leto 2023, ki jih podeljuje IEDC-Poslovna šola Bled svojim diplomantom. Med letošnji prejemniki nagrad je tudi Robert Ljoljo, predsednik uprave Lek d.d., Slovenija.