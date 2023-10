Polet deseti generaciji

V BTC Cityju Ljubljana se je za novo generacijo iskalcev zaposlitve začel BTC Campus Ljubljana 2023. V šesttedenskem intenzivnem programu, ki letos praznuje 10. obletnico in se bo zaključil to nedeljo, bo sodelovalo 35 udeležencev. Ti bodo s pomočjo programa okrepili kompetence s področja podjetništva ter si odprli nove zaposlitvene priložnosti. Program omogoča družba BTC skupaj s partnerjema – Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Namen programa BTC Campus je iskalce zaposlitve, ki imajo pridobljeno izobrazbo z najrazličnejših področij, opolnomočiti s podjetniškimi kompetencami ter jim olajšati prepoznavanje priložnosti pri iskanju zaposlitve ali vstop na samostojno podjetniško pot. Udeležence vsako leto izbere Zavod RS za zaposlovanje po kriteriju izkazanega interesa za dodatna izobraževanja, mreženja in iskanja zaposlitvenih priložnosti, program pa izvajajo predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.