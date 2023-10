Mahle je na globalnem zemljevidu vodilni ponudnik za razvoj avtomobilskih komponent in opreme, potrebne za delovanje avtomobilov in drugih transportnih sredstev. »Za doseganje konkurenčne prednosti pa so najbolj pomembni prav naši zaposleni tako na lokalnem kot tudi na globalnem področju,« pravijo. Strategija družbe Mahle je vlagati v mlade, ki so odprti za nove ideje in pristope. Dobra praksa, ki jo Mahle izvaja na globalnem in lokalnem nivoju je podiplomski študijski program oziroma IGP (International Graduate Program).

V mladih razvijajo vrednote

K sodelovanju povabijo sveže magistre in diplomante, ki so zaključili izobrazbo tehnične smeri in imajo ambicijo, svojo kariero zasnovati in razvijati na globalnem področju. Podiplomski program jim tako ponudi mednarodne izkušnje ter pridobivanje delovnih izkušenj naenkrat. Program IGP je zasnovan na način privabljati najboljše potencialne talente v podjetje in v njih razvijati vrednote: odprtost, multikulturnost, inovativnost in sposobnost vodenja timov. Idejna zasnova za program izvira iz predvidevanja razvoja produktnih segmentov in skladno s tem zagotavljanje kadra za daljše časovno obdobje.

Program traja 18 mesecev

Na eni strani ga oblikuje zanesljivost in globalna prepoznavnost, na drugi strani pa sposobnost apliciranja na lokalni nivo. Selekcijski postopek je zasnovan tako, da preveri tako dosedanje študentske izkušnje in tehnično znanje, velik poudarek pa predstavljajo značilnosti, kot je proaktivnost, ambicioznost in zagnanost. Izbrani kandidat z družbo Mahle sklene pogodbo o zaposlitvi, podjetje pa ga napoti na usposabljanje v tujino, na različne lokacije, kjer se izpopolnjuje na vnaprej določenem področju, pod vodstvom usposobljenega mentorja. Na ta način se izbranemu kandidatu zagotovi poglobljeno razumevanje podjetja, internih postopkov in protokolov. Program je prilagojen je potrebam podjetja in željam posameznika. Vsebina programa se lahko spremeni znotraj 18 mesecev za zagotavljanje najboljšega usposabljanja in ponujanje rešitev, prilagojenih posamezniku. Znotraj programa je zaposlenemu ponujena tudi priložnost rotacije med primerljivimi delovnimi mesti.

Mladi inženirji

