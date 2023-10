Kaj bi bilo, če bi Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana (ZVKDS OE Ljubljana) pričel delovati kot samostojen neodvisen zavod in odločati brez pritiskov in navodil MOL in ministrstva za kulturo RS? Najina izkušnja z ZVKDS traja vse od decembra 2019, ko sva predstavila županu, ZVKDS (gospodu Vičiću) in MGML (gospa Šinkovec) predlog srednjeveškega muzeja na območju takrat še neizkopanega Barbakana, Kloštrskih vrat in cerkve Marijinega vnebovzetja na Vodnikovem in Krekovem trgu. Predlog sva izdelala na podlagi vsem dostopne arhivske dokumentacije iz srednjega in novega veka še pred arheološkim sondiranjem. Namen je bil ustaviti izvedbo kanalizacije, ki bi uničila arheološko dediščino. Odziv župana Zorana Jankovića je bil pozitiven, gradnja kanalizacije se je ustavila in župan je želel, da s projektom nadaljujeva. Delo sva nadaljevala, a žal si je kasneje Zoran Janković brez razloga premislil in projekt naročil pri biroju Kombinat, d. o. o.

Nerazumljivo nama je bilo, kako je mogoče, da je ZVKDS dovolil potek kanalizacije skozi znano izredno pomembno arheološko najdišče (tudi ob Slovenski cesti, nekdanji rimski cesti od severnih Emonskih vrat s pričakovanimi grobišči). Ohranjena arhivska dokumentacija, ki jo je potrdil arheološki sondažni izkop, se seveda ni spreminjala, spreminjala pa so se kulturnovarstvena soglasja za gradnjo garaž, od 29. 1. 2009 preko 2015 in 2016 do 16. 7. 2022, in še mogoče katero. Pričakujeva, da Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana upošteva odloke o zaščiti kulturne dediščine na območju Vodnikovega/Krekovega trga, da se naš župan in podžupan Rok Žnidaršič seznanita z odloki, ki veljajo za Vodnikov trg s Plečnikovo tržnico, in seveda da odloke spoštujejo tudi arhitekti, ki so do sedaj zapravili več kot tri milijone evrov občinskega (davkoplačevalskega) denarja z namero uničevanja naše kulturne dediščine in podobe mesta.

Urbanistični pogoji (odlok o občinskem prostorskem načrtu, strateški in izvedbeni del) določajo: »Izjemoma je dopustna gradnja dela dozidave Mahrove hiše, če je potrebna zaradi prezentacije arheoloških ostankov.« Mahrovo hišo proti Vodnikovem trgu omejujejo ostanki dvojnega mestnega obzidja. Mahrova hiša ni nikoli v svoji zgodovini posegala na Vodnikov trg. Predlagana dogradnja Mahrove hiše ni potrebna zaradi prezentacije arheoloških ostankov in je zato nedopustna. Z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena so zaščitene Plečnikove tržnice kot spomenik, zaščiteno pa je tudi vplivno območje spomenika ter širše območje Plečnikovih ureditev in spomenikov. V vplivno območje sta zajeta tudi regulirana struga Ljubljanice in drevored na Adamič-Lundrovem nabrežju.

V vplivno območje posega prizidek Mahrove hiše in rampa v kletne etaže ob Plečnikovih arkadah pri Zmajskem mostu. Gradnja podzemnih garaž pa ogroža Plečnikov spomenik. K drevoredu je nujno prišteti tudi odsrastla drevesa na ploščadi tržnice, tudi že podrti veličastni kostanj. Z odlokom o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost je zaščiteno predvsem območje znotraj mestnega obzidja, območje pa je zaščiteno tudi kot arheološko najdišče in naselbinska dediščina.

V intervjuju v Dnevnikovem Objektivu 7. 10. 2023 je župan Zoran Janković povedal, da prenove tržnice ne namerava ustaviti. Prenova tržnice brez garaž je res nujno potrebna. Že pred petimi leti sva izdelala predlog po zgledu tržnice brez garaž v prestižni četrti Östermalm v Stockholmu in predlagala, da MOL čimprej razglasi arhitekturni natečaj, da se najde najboljša rešitev. Do sedaj se ni zgodilo nič. Upanje pa vsekakor obstaja, saj je župan povedal, da je zanj prioriteta posodobitev tržnice, zanj garaže niso pomembne. Uničenje tržnice z gradnjo garaž bi pospešilo izpraznjevanje mesta, ki bi postalo mesto duhov. Tega pa se naš župan upravičeno boji.

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana