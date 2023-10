Poleg številnih prehitrih, nerealnih in prelomljenih Golobovih obljub poslušamo še njegova skopa pojasnila – »zaupam, še zaupam, nič več ne zaupam« – kot argumente za sodelovanje z ministri ali za njegovo prekinitev. Priznam, da me begajo in spravljajo v negotovost, kaj sploh pomenijo, če še kmetijska ministrica Irena Šinko – od katere je pričakoval odstop, a ga ni dobil – tega ne ve. Tega ne ve niti predsednica parlamenta Urška Klakočar, ki je imela z ministrico dobre izkušnje in zato ni glasovala za njeno razrešitev. No, morda so bili razlogi še drugi. (Mimogrede, v vsej zgodovini »samostojne« Slovenije je državni zbor na predlog predsednika vlade razrešil samo štiri ministre.) Nam hoče premier s takimi »ne-pojasnili« reči, da se odloča tako, kot je prav in da se nas to sploh ne tiče, ker gre za njegovo objektivno odgovornost? In ob tem pričakuje, da mu bomo brezpogojno verjeli? Naivno? Nespametno? Ignorantsko?

Zlasti nespametno, ker nam pušča prazen prostor, da ga lahko napolnimo s čimerkoli, tudi z nepotrebnimi kritikami. Eni menijo, če ostanem pri kmetijski ministrici, da se ji je zgodila krivica, ker je premalo poslušala Goloba in posredno njegovo partnerko in je raje podpirala stroko. Spet drugim je prav, da je razrešena, videli so jo kot eno najmanj sposobnih ministric, na ministrstvu katastrofalne odnose, (nekatere) podkupljene uradnike in popoln kaos na Upravi za varno hrano. Tretji dodajajo, da je itak ves čas vse vodil Dejan Židan, ker ni imela pojma o ničemer. Četrti so prepričani, da so jo odnesli različni lobiji v ozadju: upravljalci z državnimi gozdovi, živinorejci, veliki kmetje, ki nočejo sprememb … In res, ničesar še nismo videli, da bi se povečalo napovedano »bio« kmetijstvo, bolj podpiralo male kmete ter kvaliteto kmetijskih pridelkov in izdelkov. Peti se strinjajo z Golobom – to je edini argument, ki ga je ob izgubi zaupanja navedel – da se ni pravočasno in ustrezno odzvala, ko Uprava za varno hrano ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov in obveščanja potrošnikov. (Sama te očitke zavrača)

Začasno jo bo nadomestil Marjan Šarec. Bo vsaj imel priložnost najti puško v koruzi, se šalijo na družabnih omrežjih. Mene pa zanima, kako bo novi minister, če ga bo Golob kmalu našel, zagotovil bolj zdravo življenje. Se sploh zavedamo, koliko gensko spremenjene hrane že pojemo, mi in naša živina? Kdaj bo manj pesticidov, zlasti – za okolje in za nas – nevarnega glifosata? Evropska komisija sicer želi prepoloviti porabo kemičnih fitofarmacevtskih sredstev do 2030, konservativna poslanska skupina EPP pa nasprotno močno ščiti interese agro-farmacevtske industrije. Če niste vedeli, naš poslanec Franc Bogovič se že nekaj let, poleg drugih petih poslancev, sestaja z njihovimi lobisti in je njihov pomemben glasnik. Neodgovorno do ljudi in narave.

V zadnjem času smo doživeli, da selektor Golob znatno krči svoje (nekoč) »najboljše moštvo«. Bojim se, da mu bo kmalu zmanjkalo igralcev za konkurenčno igro, novih pa še ni na vidiku. Ostali počasi postajajo nestrpni, češ, naš selektor nima pravega fokusa, po malem se mu začenjajo upirati in bojijo se, da bo posegel še med igralce, ki so jih izbrali sami. Pa še gledalci smo potrdili njihovo večje število na referendumu. Le redki mu bodo izrekli priznanje, da se »okretno prilagaja kriznim situacijam«. Zdi se, da je Golobov velik problem napačna taktika – uporaba »poskusov in zmot«, pa napačna komunikacija ter neupoštevanje opozoril in nasvetov.

Spoznanje, koliko slabega je naredila prejšnja vlada, ki bi v sedanji situaciji do neba povišala javni dolg in iz Slovenije naredila cerkveno državo s samimi »pravimi moškimi«, ob njihovi neprestani samohvali in Golobovih napakah ugaša. Se naš selektor zaveda, da sezona iger ne traja večno? In da z obeh bregov odmeva, z desnega že ves čas in bučno, z levega še poredko in pritajeno: Preveč je avtogolov, zamenjajmo nesposobnega selektorja!

Polona Jamnik, Bled