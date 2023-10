»Glas nas, ki smo tu danes, je majhen v primerjavi z grozotami, ki smo jim trenutno priča, a nujno je, da smo tukaj, nujno, da izkažemo svojo podporo Palestincem in Palestinkam, vsem, ki so trenutno pred grožnjo genocida, vsem, ki desetletja trpijo pod izraelsko represijo in vsem, ki so morali ped njo pobegniti in so danes tu z nami,« je dejala predstavnica organizatorjev, Gibanja za pravice Palestincev.

Ob tem je pozvala vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da ustavi nasilje. "Tvitanje izjav obžalovanja ni dovolj," je bila kritična. »Ustaviti je treba genocid, končati je treba apartheid,« je poudarila v zaključku.

Spregovorilo je tudi več Palestincev, tako iz Slovenije kot iz Izraela in Zahodnega brega, pri slednjih so organizatorji prebrali njihove izjave. Med govori se je slišalo več pozivov k podpori palestinskega naroda in da naj Slovenija prizna državo Palestino.

Mirni protestniki so med govori vzklikali gesla v podporo Palestini, med drugim »Free Palestine« in »From the river to the sea, Palestine will be free«. Kljub dežju so v številni vihteli palestinske zastave, opaziti pa je bilo tudi slovensko. Udeleženci so v rokah držali tudi transparente, na katerih so med drugim primerjali Gazo s koncentracijskim taboriščem Auschwitz ter opozarjali, da Izrael izvaja apartheid nad Palestinci. Ob koncu so prižgali tudi dimne bakle v barvah palestinske države.

Na Policijski upravi Ljubljana so ob koncu shoda pojasnili, da je bil dogodek prijavljen in da zaenkrat niso zaznali nobenih kršitev javnega reda in miru.