Najhitrejša Slovenka na smučeh in dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec se je minulo zimo v rezultatskem žargonu znova rodila. Potem ko je kazalo, da je po bleščeči karieri v zatonu športne poti in je v njo verjel le še malokdo, je v skupnem smukaškem seštevku svetovnega pokala zaostala le za Italijanko Sofio Goggia ter imela v kraljevi disciplini svojo drugo najuspešnejšo sezono. V smuku je zbrala 551 točk, 46 manj kot v sezoni 2016/17, ko je osvojila mali kristalni globus. Ključ do napredka je bila menjava opreme, potem ko je od Stöcklija prestopila h Kästleju. Po vnovičnemu priključku k svetovnemu vrhu ima Mariborčanka v tej sezoni velike apetite.

Razlog se ne skriva zgolj v minuli sezoni, ki ji je dala krila. Z mamo Darjo Črnko izžarevata optimizem predvsem v zadnjih dneh, ko sta se 16. oktobra vrnili z dvomesečnega treninga v Južni Ameriki, kar je bilo časovno dvakrat več kot v preteklosti. »Ko sem najprej slišala mamine načrte o tako dolgem treningu na južni polobli, sem bila skeptična. Potem sem se s tem sprijaznila. Sedaj sem vesela, da sem doživela edinstveno izkušnjo, predvsem v zadnjih dveh tednih v Čilu. Nisem si mislila, da me lahko po vseh letih kaj tako preseneti, kot trening v zadnjih dveh tednih v Corralcu. Nisem si mislila, da kje na svetu še obstaja takšen smučarski raj z vsem prostranstvom, mirom, snegom in še čem. Ves čas smo v pravih zimskih razmerah delali, kar smo želeli,« je bila navdušena Ilka Štuhec.

Predstavitev »nore ideje«

Več je o smučarskem središču pod čilenskim ledenikom povedala Darja Črnko, ki je uvodoma pojasnila, zakaj je prišla do tako »nore ideje«, kot se je izrazila, da bodo v Argentini in Čilu preživeli kar dva meseca. »Že več let vemo, da je v hitrih disciplinah vse manj terenov za trening. Poleg tega smo majhna ekipa, ki ima že tako težave z razpoložljivostjo prog. Zaradi globalnega segrevanja in pomanjkanja snega trening postaja vse večji problem tudi v tehničnih disciplinah. Sprva sem razmišljala, da bi šli v Južno Ameriko v dveh delih. Ko pa sem pomislila, da v eno smer potuješ dva dneva, kar bi skupaj pomenilo osem dni, sem se pri sebi odločila za eno dolgo potovanje. Več neprespanih noči sem potrebovala, da sem načrt predstavila ekipi,« je pojasnila Darja Črnko ter priznala, da je poslušala veliko kritik, kaj si domišlja.

»V nadaljevanju sem ekipi predstavila načrt, da bomo imeli po dobrem mesecu treninga v Ushuaii osem dni počitnic, preden se odpravimo v Čile. Te so bile kot naročene, saj smo jih vsi zelo potrebovali. Vedeli smo, da v Ushuaii nismo dobili tega, po kar smo prišli, saj nismo trenirali tako, kot smo si želeli in načrtovali. Od obljub, kaj vse bo v naslednji sezoni boljše, ni bilo nič. Seveda smo izkoristili razmere, delali po najboljših močeh, a smo vedeli, da imamo rezervo,« je razlagala Darja Črnko. »V Corralco sem pred leti odpotovala za en dan, tako da sem približno vedela, kako smučišče izgleda. Ob našem prihodu je bila na smučišču le ameriška smukaška ekipa, s katero pa nismo skupaj trenirali, saj smo imeli na razpolago ogromno površino smučišč, na katerih smo zaradi prostranosti pod ledenikom trenirali brez varnostnih mrež. Ilko smo morali najprej navaditi na hitrost, ki je v Ushuaii nismo dobili. Težko je prebiti bariero hitrosti, ki vsako leto pade. Do 80 kilometrov na uro smučar zmore vse, potem je težje. Pri višjih hitrostih pa se moraš počutiti dobro, da lahko progo napadeš. Izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna in na to sem ponosna.«

Vedno so še rezerve

»Zaradi vseh teh pogojev bi najraje videla, da bi se sezona začela danes, ne novembra v Zermattu,« je nadaljevala Ilka Štuhec, ki od spomladi sodeluje z novim trenerjem, nekdanjim hrvaškim alpskim smučarjem Natkom Zrnčićem Dimom. »Poznam ga od nekdaj, veliko sva skupaj tudi trenirala. Že spomladi je spoznal naš ritem in sistem, se dobro vklopil, prinesel novo energijo. To pa so prvine, ki štejejo največ,« je včeraj v Mariboru žarela od navdušenja Štajerka ter spregovorila o ciljih: »Res je bila minula zima zame uspešna, a imam vedno rezerve. Vem, česa sem sposobna, saj se zavedam svoje moči. Spet sem našla občutke, s katerimi si zaupam, da lahko napadam progo. Cilj na vsaki tekmi bo dati svoj maksimum, na koncu pa bomo vse skupaj sešteli.« Spregovorila je tudi o superveleslalomskem zavoju, ki jo za razliko od smukaške hitrosti, v zadnjih sezonah ne krasi: »Tudi v superveleslalomu se počutim precej bolje. Sedaj me čaka preklop v glavi, da bo lahko takoj po ogledu proge smučala na polno. Verjamem, da sem tega sposobna. Kako pa bo, bodo pokazale tekme.«

Darja Črnko je spregovorila tudi o stroških priprav. »Priprave na novo sezono so bile neprimerno dražje kot v preteklosti. Opremljevalec Kästle letos za razliko od lani ni prispeval za stroške, pokril je le svojega serviserja in plačal za prekoračitev teže na letalu. S strani Smučarske zveze Slovenije smo sicer prejeli nekaj več denarja kot lani, a je dejstvo, da bo sredstev kmalu zmanjkalo ter jih bo morala pokriti Ilka iz svojega žepa. To je že stalnica. Po drugi strani se moramo zavedati, da živimo v času, ko ni več vprašanje, koliko kaj stane, temveč se moraš odločati po principu vzemi ali pusti. To je katastrofa tega sveta.« Vodja ekipe je spregovorila o večji ekipi Kästleja v novi sezoni. »Menim, da je vedno dobro, če na istem proizvajalcu smuči tekmuje več tekmovalcev, saj ima tovarna več informacij. Ilkine smuči bodo enake lanskim, saj ji zelo ustrezajo. Kar zadeva število parov, ki jih imamo na razpolago, pa ni težav,« zaključuje Darja Črnko.