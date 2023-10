Sezona v ligi NBA je vse bližje, prve tekme v najmočnejši košarkarski ligi na svetu bodo že v noči na sredo po slovenskem času. Vprašanje za milijon dolarjev pa se trenutno glasi, ali bo Luka Dončić nared za uvodni obračun? Slovenski reprezentant si je poškodoval levo mečno mišico, potem ko ga že daljši čas muči tudi leva stegenska mišica. Tako je preventivno igral zgolj pet minut na pripravljalnem obračunu proti Realu v Madridu, izpustil pa bo Dallasovega zadnjega proti Detroitu. Sodeč po zapisih dobro obveščenih novinarskih kolegov onkraj Atlantika naj bi bilo več možnosti, da bo Dončić proti San Antoniu nared za igro. To pa je tudi v interesu lige NBA, saj bo v moštvu trenerja Gregga Popovicha na uradni tekmi debitiral prvi izbor na naboru Victor Wembanyama, ki na pripravljalnih obračunih že kaže vse svoj razkošen talent.

A prvi izbor na naboru sam po sebi še ne pomeni, da bo igralcu uspelo. Še posebej ne v današnjih razmerah, ko lahko košarkarja mediji povzdignejo v nebo in mu tako zagotovijo višji izbor. Takšen primer je bil nenazadnje ravno leta 2018. Potem ko je Luka Dončić v evropski košarki osvojil vse in pri 19 letih Real Madrid popeljal do evroligaškega naslova, ob tem pa pobral nagrade za vzhajajočo zvezdo in najkoristnejšega igralca (MVP) tako sezone kot zaključnega turnirja četverice najelitnejšega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, so ga takšni in drugačni »strokovnjaki« v ZDA označili za tveganje, češ da ni dovolj hiter ter fizično in atletsko razvit. Pred njim so tako izbrali Deandreja Aytona (Phoenix) in Marvina Bagleyja (Sacramento). Ljubljančan je nato pristal v Atlanti, ki ga je brez težav zamenjala z Dallasom za Traeja Younga. Kdo je imel prav in kdo ne, je danes jasno. Aytona je Phoenix letos poleti poslal v Portland, Beagley je povsem pogrnil in je trenutno v Detroitu, le Young je še vedno v Atlanti, a tudi ni uresničil vsega, kar so mu napovedovali.

Ravno zaradi menjave po naboru bosta imeni Dončića in Younga za večno povezani, kot bodo večne debate, kdo je storil prav. Trenutno je tehtnica močno na strani Dallasove številke 77, kar pa Younga ne moti. To je priznal tudi v nedavnih izjavah. »Včasih mi je to prišlo do živega, danes niti malo. Ko bom osvojil naslov prvaka, kar nameravam, bom marsikomu odprl oči. Nikogar zaradi zapisanega ali izrečenega ne sovražim. Niti slučajno. Z Luko imava odličen odnos. Velikokrat govoriva in se medsebojno izjemno spoštujeva. A zdi se mi, da imajo mediji različne agende in da gledajo le na številke. S časom bodo spoznali, da si nisva tako različna. Oba sva izjemna igralca, kaj izjemna, ena najboljših v ligi,« je brez kančka skromnosti razpredal Trae Young.

Kdo bo na koncu pustil večjo zapuščino, bo pokazal čas. A jasno je, da je imel od vseh igralcev na naboru leta 2018 najslabše izhodišče ravno Dončić, saj so ga tamkajšnji mediji že vnaprej označili za omejenega evropskega igralca. S svojimi igrami jih je nato prepričal, da so obrnili ploščo, kot jih je verjetno Young prepričal v to, da ga ne uvrščajo v isto kategorijo kot slovenskega košarkarja, ki ga primerjajo celo z Michaelom Jordanom. »Ste gledali Michaela Jordana v prvih šestih sezonah v ligi NBA? Ista zgodba se ponavlja z Luko Dončićem. Slej kot prej bo dobil svojega Scottieja Pippna,« je zapisal eden od ameriških analitikov. Pri Dallasu držijo pesti, da bo to Kyrie Irving.