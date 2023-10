Zdaj gre tudi za trenerje

Tako imenovano reprezentančno okno, ki so ga, mimogrede, slovenski nogometaši opravili z dvema simpatičnima zmagama, so nogometni klubi v prvi slovenski ligi izkoristili za temeljito jesensko čiščenje. Večina je iskala kadrovske rešitve in spet večina je iskala trenerje, ki bi obrnili krivulje slabših rezultatov in vprašljive forme navzgor. Naj že takoj omenimo, da pri najboljših in najpremožnejših klubih v slovenski ligi od prvih tekem v sezoni, torej od 22. oziroma 23. julija, praktično ni več nobenega starega trenerja. Klubi s trenerji niso bili zadovoljni ali pa so jim trenerji enostavno ušli k boljšim plačnikom.