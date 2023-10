Najprej se je odzval Sindikat ministrstva za obrambo: »V oči bode nerazumno dejstvo, da ste za promocijo vojaškega poklica pripravljeni odšteti 1,9 milijona evrov.« Danes pa je informacijo o snemanju resničnostnega šova komentirala tudi poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek.

Na družbenem omrežju Facebook je zapisala: »Zame je stvar jasna. Za vse nas v politiki veljajo ista pravila politične odgovornosti in integritete. Če je politična odgovornost in videz veljal za Sanjo Ajanović Hovnik, potem isti kriteriji veljajo tudi za Marjana Šarca. Zdaj pa si grem kupit sendvič.«

Šarec ji je uro pozneje odpisal: »Poslanka Mojca Šetinc Pašek je zapisala, da za nekdanjo ministrico Sanjo Ajanovič Hovnik in zame veljajo isti kriteriji. Se popolnoma strinjam.«

Zapisal je tudi, da v Morsovem razpisu ne bodo našli njegove mame in prijateljev. Pravi, da je namen razpisa jasen in preverljiv.

»Poleg vsega navedenega pa naj dodam, da razpis še ni zaključen in teče pritožbeni rok, kamor se neizbrani lahko pritožijo, zato ne moremo ničesar prejudicirati. Slovensko vojsko, gasilce (katerih član sem) in Civilno zaščito preveč spoštujem, da bi njihovo ime blatil z nezakonitimi razpisi,« je še zapisal. Za konec je dodal, da samih podrobnosti ta trenutek ne more komentirati in pa da je že predolgo v »tem poslu«, da ne bi vedel, kako občutljiva stvar so razpisi.

Javno naročilo dobilo le dve ponudbi

Obrambno ministrstvo je prejelo dve ponudbi za snemanje serije. Akademija Ris je ponudila ceno 1.949.403 evrov z DDV, medtem ko je podjetje Sme kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok ponudilo 777.140 evrov z DDV.

Ministrstvo je najprej izločilo cenejšega ponudnika, Sme kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok, ker nista predložila zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Prav tako niso predložili potrebnih referenčnih potrdil in dokazil, da se bo serija predvajala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom.

Ministrstvo je izbralo ponudbo Akademije Ris, ki je sprva priložila nepopolna referenčna potrdila - dokumentacijo so nato dopolnili v zahtevanem roku.

Akademija Ris, ki jo vodi Luka Zorenč, nekdanji član Enote za specialno delovanje, je bila ustanovljena leta 2007. Podjetje nima zaposlenih, dohodke pa so beležili le v letu 2007. Njihov bančni račun je bil odprt le mesec dni pred razpisom za snemanje serije.

Pojasnila Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice bomo objavili, ko jih dobimo.

