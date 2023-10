Do konca leta so zamejene drobnoprodajne cene elektrike za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce, javne zavode ter mala in srednje velika podjetja ter drobnoprodajne cene plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, javne zavode in zaščitene odjemalce.

Medtem ko za ostale odjemalce cene elektrike in plina ne bodo več regulirane, se bo za gospodinjstva po današnji odločitvi vlade regulacija nadaljevala tudi v naslednjem letu.

Preberite še: Koliko bomo plačevali za elektriko v naslednjem letu?

Za cene elektrike bo veljala v celotnem 2024, je po seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Po izteku trenutne regulacije cen elektrike bi se namreč januarski računi glede na decembrske za povprečnega gospodinjskega odjemalca po njegovih besedah povečali za 30 odstotkov oz. z okoli 70 evrov na približno 90 evrov.

Ker tržne razmere za gospodinjstva še ne omogočajo drobnoprodajne cene, ki bi bile nižje od trenutnih zamejenih, se je vlada zato odločila za podaljšanje regulacije. Ta bo veljala tudi za skupne prostore večstanovanjskih stavb.

Ker pa želi vlada ob tem spodbuditi tudi varčevanje in racionalno rabo, te namreč do zdaj podatki o porabi pri gospodinjstvih v primerjavi z dolgoletnim povprečjem niso zaznavali, bodo regulirane cene na trenutnih ravneh veljale za 90 odstotkov porabe, za 10 odstotkov pa bo cena tržna. Na računu bosta obe ceni ločeno prikazani, je povedal minister.

Za povprečnega odjemalca bo račun glede na simulacije in po trenutnih tržnih cenah višji za 3,7 odstotka ali nominalno za 2,64 evra, tako da bo znašal nekaj manj kot 73 evrov.

Po Kumrovih besedah si vlada od podaljšanja regulacije obeta pozitivne učinke tako za gospodinjstva, ki bodo razbremenjena precej višjih cen, do katerih bi prišlo brez zamejevanja, kot za narodno gospodarstvo, saj gre za protiinflacijski ukrep.

Cene plina bodo zamejene v času kurilne sezone

Je pa vlada v nasprotju s prvotnimi napovedmi izdala tudi uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero bodo cene plina za vse vrste gospodinjskih odjemalcev zamejene v času kurilne sezone, torej od 1. januarja do 30. aprila 2024.

Po ministrovih pojasnilih se namreč zaradi najnovejših razmer na Bližnjem vzhodu ter drugih geopolitičnih napetosti v svetu napoveduje zaostritev na plinskem trgu, zato želi vlada delovati preventivno za čas kurilne sezone in tako znižati cene za ogrevanje.

Bo pa zamejena cena nekoliko nižja od sedanje, saj so cene plina v primerjavi z lani občutno nižje. Če je do konca tega leta cena za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev omejena na 73 evrov, bo v prvih štirih mesecih leta 2024 zamejena pri 69,9 evra. Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca naj bi bil tako v primerjavi s trenutno regulacijo nižji za nekaj manj kot 22 odstotkov.