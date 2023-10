Čeprav večina kuharskih knjig, vodnikov in receptov podpisuje tapenado kot jed, ki izhaja iz Provanse, je niso iznašli Francozi, temveč so jo pripravljali že v antičnih časih. Res pa je, da ime tapenade, kot se zapiše v originalu, izhaja iz Provanse, saj tako tam imenujejo kapre –​ tapenas. Kot je mogoče prebrati o izvoru te znamenite poslastice, naj bi jed z imenom tapenada leta 1880 ustvaril kuhar Meynier iz restavracije La Maison Dorée v Marseillu, ki je za dekoracijo trdo kuhanih jajčnih polpetov pretlačil enako količino kaper in črnih oljk, nato pa jim je dodal še fileje vloženih slanih sardonov in marinirano tuno, vse skupaj pa zabelil s kopico sredozemskih zelišč, poprom, oljčnim oljem in konjakom.

Seveda so podobne namaze na temelju vloženih oljk in kaper pripravljali že bistveno prej, le da z drugačnimi imeni. Ena izmed teorij sam izvor jedi postavlja že v obdobje Feničanov v šesto stoletje pred našim štetjem, sicer pa naj bi podobno jed z imenom epityrum opisovali rimski kronisti v prvih kuharskih knjigah v prvem stoletju našega štetja, ki so se priprave naučili od starih Grkov. Beseda epityrum naj bi v prevodu pomenila »nad sirom«, ker so Grki in Rimljani jedli ta namaz, pasto skupaj s sirom. Osnovne sestavine tapenade, ki se je je v modernejših časih ponekod oprijelo ime pašteta iz oljk ali kaviar iz oljk, so seveda vložene oljke, kapre in oljčno olje. Eni recepti vključujejo še vložene slane sardone, česen ter začimbi, kot sta timijan in šetraj, limonino lupino in pa skok limone, ki naj bi nadomestil kis, s katerim naj bi oljčnemu namazu v antičnih časih dodajali malce kislega pridiha. Ne glede na vse so ključna sestavina tapenade poleg kaper vložene oljke, naj bodo zelene ali v različnih odtenkih vijoličaste pa vse do črne barvne palete. Pri oljkah je namreč tako, da dlje ko ostanejo na drevesu oziroma kasneje ko jih oberejo, temnejše barve so. Obstajajo pa tudi povsem črne oljke, ki jih najpogosteje srečujemo v diskontnih supermarketih in so sajasto črno barvo dobile zaradi tega, ker jih obdelujejo po postopku fiksacije črne barve z železovim glukonatom, tako da oljke, tudi če so v osnovi zelene, na koncu dobijo povsem črno barvo. Te oljke, ki so pogosto dodatek picam, solatam in koktajlom, so dejansko najmanj kakovosten proizvod namiznih oljk, saj so bolj praznega okusa in gumijaste, največkrat pa so tudi že razkoščičene ali celo narezane na koščke. Če že pripravljamo tapenado, bo zato veliko bolje, da uporabljamo bolj kakovostne vložene oljke.

Tapenada Sestavine: 4 stroki česna 1 kozarček (približno 350 g) zelenih ali črnih namiznih oljk, vloženih v olje ali slanico 3 jedilne žlice kaper 1 limone (sok) 3 do 4 jedilne žlice oljčnega olja 5 filejev vloženih slanih sardonov oziroma inčunov sol in poper po okusu Priprava: 1. Oljke, če še niso, razkoščičimo in jih v možnarju stremo skupaj s česnom in slanimi sardoni, nato pa jih damo v servirno skledo ter jim primešamo odcejene vložene kapre in sok ene limone ter vse skupaj zgnetemo v namaz, ki mu počasi dodajamo oljčno olje, da dobimo lepo mazljiv namaz. 2. Namaz za kakšno uro postavimo v hladilnik, da se sestavine med seboj lepo prepojijo, nato pa postrežemo skupaj z opečenimi kruhki. Za dekoracijo lahko priložimo še kakšno celo vloženo oljko in vršiček rožmarina ali timijana.

Orada v pečici Sestavine: 4 porcijske orade šopek peteršilja ali drobnjaka oljčno olje 3 limone 350 g riža ali kuskusa Priprava: Pečico segrejemo na 100 stopinj Celzija in vanjo damo pekač, da se segreje. Očiščene orade operemo in osušimo ter jih po notranji strani solimo, nato pa jih na ogreti ponvi, v katero damo malce oljčnega olja, na hitro opečemo na obeh straneh in jih položimo na ogret pekač, rahlo pokapamo z oljčnim oljem, jim priložimo tri na krhlje narezane limone in vse skupaj v pečici pečemo 40 minut. Za prilogo ponudimo na maslu popražen riž ali kuskus s peteršiljem ali drobnjakom.