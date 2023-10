»Po vseh špekulacijah imamo novega trenerja, ki je bil želja že pred letom dni, a tedaj ni bilo možnosti, da ga pripeljemo, saj je predsednik Kopra Ante Guberac postavil nerealno številko za slovensko ligo glede odškodnine. Naredili smo pravo potezo, saj je Zeljković najboljši slovenski trener,« je direktor Olimpije Igor Barišić začel predstavitev novega trenerja Zorana Zeljkovića, za katerega so Kopru plačali odškodnino. Barišić je zatrdil, da je odškodnina veliko manjša od 150.000 evrov, kolikor smo omenjali v medijih, a podrobnosti ni želel razkriti. Zeljković je izpolnjeval vse kriterije, ki jih je postavila Olimpija. Ti so bili poznavanje lige, uspehi v njej (slovenski pokal in naslov podprvaka s Koprom), čim hitrejša prilagoditev, zavedanje pomembnosti Olimpije v slovenskem nogometu in dajanje priložnosti mladim igralcem. To je dokazal ob prihodu iz drugoligša Krke v Koper, ko je pripeljal Parrisa, Vešner Tičića in Kambiča.

Zeljković: Olimpija ne kliče vsak dan

Zeljković je z Olimpijo podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. S tem se mu je izpolnila ena izmed življenjskih želja. Potem ko je nogomet začel igrati v Šmartnem, je bil prvi prestop prav v Olimpijo, kjer je kasneje leto dni igral tudi za člansko ekipo. Zdaj je uresničil sanje, da je postal tudi trener Olimpije. »Že prvi klic me je prepričal, da sprejmem ponudbo. Olimpija ne kliče vsak dan. Sem otrok Olimpije in Ljubljančan. Nastopanje v Evropi je bil eden glavni razlogov, da sem sprejel ponudbo, saj takšnih priložnosti ni veliko. Obenem se zavedam, da moram v Olimpiji zmagati na vsaki tekmi,« je uvodoma pojasnil Zoran Zeljković.

Zeljković je iz Kopra je pripeljal pomočnika Džengisa Čauševića, ki prav tako prihaja iz Fužin v Ljubljani, in trenerja vratarjev Benjamina Levaka, nekaj sodelavcev pa bo še izbral. Z izbranimi besedami je govoril o Kopru: »Dal mi je veliko. Prvi mi je ponudil priložnost v prvi ligi, zelo sem se trudil, da sem mu nekaj vrnil. Tega ne bom nikoli pozabil. Razšli smo se prijateljsko. Razumeli so, da v svojem trenerskem razvoju moram delati korake naprej in verjamem, da sem ga s prihodom v Ljubljano tudi naredil.« Prvi trening je vodil v sredo, včeraj je dovolil, da so si ga deset minut ogledali tudi mediji, na klopi Olimpije bo prvič sedel v soboto ob 20.15 na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami v gosteh.

Olimpija ima drugo najslabšo obrambo v ligi. »Prva poteza bo stabilizirati ekipo, saj Olimpija prejema preveč golov. Lovorike prinaša obramba, zmage pa napad. Olimpija mora biti dobra v vseh segmentih in ne smemo dovoliti, da na vsaki tekmi prejmemo dva ali tri gole. Zlasti v Evropi bo potreben pragmatičen pristop. Olimpija bo vedno napadalna, atraktivna in osvajala lovorike,« je o svojih prvih potezah spregovoril 43-letni Zeljković. Težava Olimpije niso bile le napake igralcev v obrambni vrsti, ampak tudi premalo pomoči vezistov in napadalcev v defenzivnih nalogah. Ena izmed težav je, da je imel Agustin Doffo lani pod Riero veliko več obrambnih nalog, medtem ko je pri Henriquesu dobil (pre)več svobode v igri. Zeljković je že napovedal, da kot vodjo napada vidi hitrega, prodornega in močnega Adnana Bristrića, ki je za mlado reprezentanco BiH do 21 let v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo dosegel gola proti Sloveniji in Franciji, v Olimpiji pa je sedel na klopi ali na tribuni. Ker Zeljković veliko stavi na slovenske igralce, ni dvoma, da bo več priložnosti dobil Marko Brest.

Trener s slovesom deloholika

Zaveda se, kaj ga čaka v soboto v Domžalah, saj so za rumeno družino derbiji z velikanom iz prestolnice po tradiciji tekme leta. »Najprej sem moramo prešteti. Bomo videli, kdo bo nared, saj so bili fantje v reprezentancah. Verjamem, da bo igral tudi Elšnik, ki je dobil udarec na tekmi v Belfastu. Imamo najširši kader v Sloveniji in igral bo tisti, ki bo zdrav ter spočit. Nekatere igralce dobro poznam, a ekipo moram še podrobneje spoznati, saj je pogled od zunaj drugače kot od znotraj. Tako kot vedno, ko pride nov trener, je energija malo boljša. Ta ekipa lahko igra veliko boljše in vse bomo naredili, da bo tako,« je gostovanje napovedal Zeljković, ki ima sloves deloholika.

Z novim trenerjem Zeljkovićem se na tekmah Olimpije obeta boljši obisk gledalcev. Prvi bodo korist z bolj polno blagajno od vstopnine imeli v Domžalah. »Ker sem dobil od mojih iz Fužin in Novih Jarš veliko sporočil, da me pridejo podpret, verjamem v boljši obisk. Občinstvo v Ljubljani je zahtevno. Ne bo lahko, a verjamem, da bomo z željo na igrišču in dobro igro privabili gledalce v vedno večjem številu. Ljubljančani znajo prepoznati lepo igro.«