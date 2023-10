Nadzor bo Slovenija uvedla v soboto za najmanj deset dni, so povedali na novinarski konferenci po seji vlade.

Hrvaška je tako že tretja sosednja država, ki je uvedla nadzor na meji s Slovenijo, saj Avstrija pri tem ukrepu vztraja že leta.

»Naši severni sosedi so nadzor nad svojo južno mejo uvedli že leta 2015, v ponedeljek pa so Evropsko komisijo obvestili, da bodo ta ukrep podaljšali do maja prihodnje leto. Včeraj je Avstrija uvedla nadzor tudi na meji s Češko, notranje schengenske meje pa že nekaj časa nadzirajo tudi Nemčija, Danska, Francija, Švedska in Norveška,« piše Peter Lovšin.

Pred tem je Italija sporočila, da bo v soboto uvedla nadzor na meji s Slovenijo, in sicer najprej za deset dni z možnostjo podaljšanja.

V skladu s schengenskimi pravili mora država schegenskega območja o uvedbi nadzora na notranji schengenski meji obvestiti tudi Bruselj.

Zaradi migracijskega pritiska in zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je več držav EU v zadnjem času uvedlo ali se odločilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih mejah. Med njimi je Avstrija, ki nadzor na meji s Slovenijo izvaja že od leta 2015 in ga je pred kratkim podaljšala še za pol leta.

Stanje v schengenskem območju je sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu, ki se ga udeležuje tudi Poklukar.

