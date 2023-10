Novinarka Alsu Kurmaševa sicer živi v Pragi in je v preteklih letih poročala večinoma o etničnih manjšinah v Tatarstanu in Baškortostanu, zlasti o prizadevanjih za ohranitev tatarskega jezika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

20. maja je vstopila v Rusijo zaradi nujnih družinskih razlogov. V začetku junija so jo začasno pridržali tik pred povratnim letom na letališču v Kazanu, kjer so ji zasegli tako ruski kot ameriški potni list in ji naložili globo, saj pri ruskih organih slednjega ni registrirala, poroča RFE/RL.

Novinarka je odtlej čakala na vrnitev potnih listin. CPJ pa ob sklicevanju na lokalne medije navaja, da je bila sedaj obtožena tudi, da je lani prek interneta »namerno zbirala informacije o ruskih vojaških dejavnostih, da bi jih posredovala tujim virom«, in da je »zagotavljala alternativno analitično gradivo kot del informacijskih kampanj usmerjenih proti Rusiji«.

»Ruske oblasti jo morajo nemudoma izpustiti in umakniti vse obtožbe proti njej. Novinarstvo ni zločin in pripor Kurmaševe je še en dokaz, da je Rusija odločena zatreti neodvisno poročanje,« je dejala Gulnoza Said, koordinatorka programa CPJ za Evropo in Srednjo Azijo. Novinarki sicer sedaj grozi do pet let zapora.

Kurmaševa je že druga ameriška novinarka, ki jo je Rusija priprla v zadnjih mesecih. Pred tem so namreč v Rusiji konec marca priprli tudi Evana Gershkovicha, dopisnika časnika Wall Street Journal. Po aretaciji pa ga je ruska obveščevalna služba FSB obtožila vohunjenja v interesu ZDA.