Po prvem hladnem obdobju letošnje jeseni, ki je trajalo od nedelje do srede, bo v drugi polovici tega tedna k nam iznad Sredozemlja postopno pritekal občutno toplejši in zelo vlažen zrak. Nad vzhodnim Atlantikom in zahodno Evropo se bo v naslednjih dneh poglobila obsežna višinska dolina hladnega zraka. Na njeni prednji strani se bodo okrepili jugozahodni zračni tokovi in zrak bo k nam pritekal iznad zahodnega in severnega Sredozemlja, so zapisali na Agenciji RS za okolje.

Danes dopoldne in sredi dneva se bodo predvsem na Primorskem pojavljali močni in dolgotrajni nalivi. V petek bodo najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah dosegali okoli 70, v gorah pa tudi preko 100 kilometrov na uro.

Pojavljali se bodo tudi krajevni nalivi. Do noči na petek bo na Primorskem predvidoma padlo od 40 do 80, krajevno tudi okoli 100 l/m^2. Kot so zapisali na Arso, je pri tem izračunu meteoroloških modelov največ dežja napovedanega za širše območje Goriške in Vipavske doline ter Snežnika.

V petek bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo povečini pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo sprva možne predvsem v zahodni polovici Slovenije, zvečer pa se bodo okrepile in razširile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 19, najvišje dnevne povečini od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, več oblakov bo na zahodu. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo še možna kakšna kaplja dežja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka topel in vlažen zrak.