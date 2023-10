O posegih, novostih in izjemni kakovosti smo se pogovarjali z Rokom Grčarjem, dr. med., specialistom oftalmologom.

Kakšne paciente srečujete v svoji ambulanti?

V Očesni center Irman pridejo pacienti, ki si želijo v prvi vrsti povrniti vid, ker jih motijo očala ali se jim ga z njimi niti ne da več izboljšati. Slabše vidijo blizu in/ali daleč. Pri nekaterih pacientih se vid še da izboljšati z vidnimi pripomočki, pri drugih pa je naravna leča postala tako motna, da je potrebna operacija. V našem centru smo še posebej specializirani za operacije odprave dioptrije in sive mrene. Zato pridejo k nam tisti pacienti, ki ne želijo biti odvisni od očal, in tisti, ki želijo poleg sive mrene istočasno odpraviti še dioptrijo. To je mogoče z vstavitvijo večžariščnih in toričnih znotrajočesnih leč, ki lahko popolnoma odpravijo potrebo po nošnji očal, tako tistih za gledanje blizu kot tistih za gledanje daleč. Pravimo, da je pojav sive mrene hkrati priložnost za odpravo dioptrije.

Kako pacienti opišejo težave?

Pacienti s starostno daljnovidnostjo opazijo slabši vid blizu, pogosto morajo za vožnjo in televizijo že začeti nositi očala.

Oseba s sivo mreno opazi počasno, postopno, neboleče slabšanje vidne ostrine, meglen vid, slabše zaznavanje kontrastov in barv, moteča postane svetloba, ponoči se blešči, zato so oteženi vožnja ponoči ter gledanje televizije in branje. Poslabšanje vida je lahko moteče pri vsakdanjih opravilih in hobijih. V nekaj mesecih ali letih se lahko vid tako poslabša, da je težko prepoznati obraze ali večje predmete. Pri napredovalih oblikah se celo s prostim očesom opazi, da je črna zenica postala belkasta. Ključno je, da se operacijo opravi, preden se leča preveč skali.

Kako ljudje prestanejo tako operacijo?

Operacija sive mrene s hkratno menjavo znotrajočesne leče je postala izredno varna in uspešna, pravzaprav je ena izmed najuspešnejših operacij v medicini nasploh. Stopnja zadovoljstva je po operaciji med pacienti izredno visoka. Oftalmolog natančno pregleda oko in pripravi operativni načrt. Določi se dioptrija – moč umetne znotrajočesne leče, ki jo bo, namesto naravne, vstavil v oko. Predstavi potek operacije, pričakovan izid in možne zaplete. Če se oseba odloči za hkratno odpravo dioptrije ali morebitnega astigmatizma, kar je dodatna samoplačniška storitev, oftalmolog svetuje tudi pri izbiri intraokularne leče.

Operacija se izvaja v lokalni anesteziji, brez bolečin. Traja nekaj minut. Operira se vsako oko posebej, če so pogoji dobri, lahko tudi hkrati. Klasična tehnika operacije na očesni leči je taka, da se leča v očesu razlomi na manjše koščke in odstrani s pomočjo ultrazvoka. Naravno lečo lahko odstranimo tudi s pomočjo femtosekundnega laserskega sistema. Rehabilitacija je izredno hitra. Potrebni sta nekajtedenska terapija s kapljicami in previdnost pri dejavnostih, ki lahko vodijo v poškodbo očesa.

Kakšne so novosti pri operaciji sive mrene in odpravi dioptrije?

V naši ustanovi nenehno skrbimo za izobraževanje osebja in razvoj najnovejših tehnologij. Še posebej smo ponosni na uvedbo operacije sive mrene s pomočjo femtosekundnega laserja LenSx® (angl. FLACS – Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery), ki jo je prva v Sloveniji izvedla dr. Irena Irman Grčar 20 let po tem, ko je njen oče, dr. Marjan Irman, kot pionir na tem področju uvedel lasersko odpravo dioptrije z excimer laserjem. S pomočjo laserja postane že tako izredno varna in uspešna operacija sive mrene še natančnejša, kar je zlasti pomembno pri vstavitvi tako imenovanih premium multifokalnih ali toričnih znotrajočesnih leč. Napredek je bil dosežen tudi pri dizajnu znotrajočesnih leč, ki s prilagojeno optiko omogočajo vedno boljše rezultate in večjo neodvisnost od očal.

Nam lahko poveste še kaj več o vrstah znotrajočesnih leč?

Izbira znotrajočesne leče je odvisna od stanja očesa in želja ter potreb posameznika.

Monofokalne ali enožariščne leče združujejo svetlobne žarke v enem žarišču. Omogočajo najostrejši vid, na daljavo. Za oster vid je treba pri branju nositi očala.

Multifokalne ali večžariščne leče omogočajo združevanje svetlobnih žarkov v več kot enem žarišču in tako dober vid daleč in blizu. Te leče so primerne za paciente z dioptrijo in sivo mreno, ki imajo sicer zdrave oči. Ker je ostrina vida porazdeljena, je odvisnost od očal zmanjšana.

Leče s podaljšanim žariščem so bile razvite za ljudi, ki si želijo manjšo odvisnost od očal in čim manjši kompromis glede prilagajanja na novo znotrajočesno optiko. Primerne so tudi za oči, kjer je prisotna manjša očesna patologija. Po vstavitvi take leče pacienti še vedno uporabljajo očala za posebne priložnosti (dolgotrajno branje, gledanje detajlov, včasih vožnja ponoči), večino časa pa so brez očal.

Torične leče so primerna izbira pri osebah z roženičnim astigmatizmom ali pogovorno 'cilindrom', pri katerih se svetlobni žarki ne lomijo v pravilno točko, ampak v linijo ali ravnino (astigmatizem). Astigmatizem poslabša vidno ostrino pri gledanju tako daleč kot blizu. Osebe z izrazitim roženičnim astigmatizmom izberejo za boljši vid na eno razdaljo torično monofokalno lečo, za boljši vid daleč in blizu pa so na voljo tudi torične multifokalne leče in torične leče s podaljšanim žariščem. Te leče zmanjšajo odvisnost od očal, tako tistih za gledanje daleč kot tistih za gledanje blizu.

Ali še velja, da je treba za najugodnejšo ponudbo za operacijo čez mejo?

Nikakor. Zaradi agresivnega oglaševanja tujih očesnih klinik se je na področju samoplačniških posegov pred leti ustvarila tendenca zdravstvenega turizma in iskanja cenenih rešitev na tujem. Naši pacienti so s časom spoznali, da so cene operacij v Sloveniji popolnoma primerljive s tistimi v tujini. Znanje in tehnološka opremljenost sta v slovenski oftalmologiji na najvišjem nivoju. Mnogi med nami so svetovno priznani kirurgi, ki izvajajo najzahtevnejše operacije tudi v tujini, pogosto smo vabljeni kot gostujoči predavatelji na mednarodna srečanja refraktivnih kirurgov. Zato menim, da bodo pacienti odlično razmerje med ceno in kakovostjo oftalmoloških storitev našli kar doma. *

Promocijsko besedilo