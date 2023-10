»Sisi si zasluži pohvalo, ker je bil povsem kooperativen tako kot Netanjahu,« je dejal Biden in razložil, da je sedaj vse odvisno od Hamasa. »Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo,« je dejal.

Pomoč naj v Gazo prispela najkasneje v petek, ker je potrebno najprej popraviti cesto, je dodal Biden.

»Predsednika al Sisi in Biden sta se dogovorila o dostavi bistvene humanitarne pomoči v Gazo preko mejnega prehoda Rafa,« je po navedbah tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik egiptovskega predsednika.

Urad izraelskega premierja Netanjahuja je že prej potrdil, da po prošnji Bidna ne bodo ovirali dostave hrane, zdravil in vode iz Egipta, dokler bo humanitarna pomoč omejena na civiliste v južnem delu Gaze in ne bo prišla do pripadnikov Hamasa. Izjava ne omenja goriva za generatorje, ki ga nujno potrebujejo bolnišnice, poročajo ameriški mediji.

»Izrael je bil hudo oškodovan, vendar pa ima sedaj priložnost, da olajša trpljenje ljudi, ki nimajo kam in to mora storiti. Če imaš priložnost, da olajšaš trpljenje, jo moraš izkoristiti,« je dejal Biden in dodal, da so se s tem strinjali vsi sogovorniki, s katerimi je bil v stiku v času obiska Izraela.

Glede napada na bolnišnico v Gazi - za kar Palestinci krivijo Izrael, ta pa spodletelo izstrelitev teroristične rakete - pa je Biden dejal, da razume, zakaj so v regiji skeptični do izraelskih trditev.

»Takih stvari ne govorim, če nisem prepričan v verodostojnost vira, ampak naše obrambno ministrstvo mi pravi, da je zelo neverjetno, da bi napad izvedel Izrael,« je dejal Biden.

Izrael je blokiral Gazo kmalu potem, ko so pripadniki Hamasa 7. oktobra izvedeli napad na razne cilje po Izraelu in pobili 1400 ljudi, okrog 200 pa jih odvlekli v Gazo za talce. V pričakovanju ofenzive na Gazo je Izrael med zračnimi napadi prebivalcem severnega dela enklave naročil naj se umaknejo na jug.

Številni so se, vendar pa meja z Egiptom ostaja zaprta, v Gazi pa primanjkuje hrane, vode, zdravil in drugih potrebščin. Izraelski zračni napadi so v Gazi doslej po palestinskih virih zahtevali najmanj 3500 življenj.