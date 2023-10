»Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi,« ob izdanem opozorilu za Primorsko navaja Arso.

💦 Pri tem izračuni meteoroloških modelov največ dežja napovedujejo za širše območje Goriške in Vipavske doline ter Snežnika. ⚠ Državna meteorološka služba je tako za četrtek 19.10. za JZ Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. 🧵4/6 pic.twitter.com/FwnU9Byf2K — ARSO vreme (@meteoSI) October 18, 2023

Danes bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem od 10 do 15 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji okoli 21 stopinj, napoveduje Arso.

V petek bo na vzhodu spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, drugod bo pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine bodo možne predvsem v zahodni polovici Slovenije. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Zvečer in v noči na soboto se bodo krajevne padavine, deloma nevihte, okrepile in prehodno zajele vso Slovenijo. V soboto bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca.