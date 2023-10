Ta konec tedna je v Kamnici pri Mariboru zaključni del letošnje državne šahovske lige. Po šestih krogih je v vodstvu Tajfun – ŠK Ljubljana, ki je zbral meč točko več kot drugouvrščeni ŽŠK Maribor Poligram. Velika tekmeca se bosta med seboj pomerila jutri. Čeprav bosta preostala še dva kroga, nihče ne dvomi, da bo zmagovalec v dvoboju tudi državni prvak.

Slovenska elitna liga je, če zanemarimo odklone, že več let v znamenju »mrtvega teka« med Ljubljančani in Mariborčani. Lani so bili uspešnejši Mariborčani, predlani Ljubljančani. Letos se zgodba ponavlja. Mariborčani so sicer v šestem krogu v klasičnem štajerskem obračunu oddali točko Ptujčanom, vendar pred velikim obračunom s Tajfunom to ni pokvarilo vzdušja v ekipi. Derbi je derbi, možni so vsi trije znaki. Velika verjetnost je tudi, da bosta postavi prevetreni z mednarodno zasedbo, kar vsako napoved še bolj zapleta.

Papirnati favoriti državnega prvenstva so Ljubljančani. Že ves turnir kažejo trdno odločenost, da se Mariborčanom maščujejo za lanski boleč poraz. Prvenstvo jemljejo sila resno, nastopajo z najboljšimi možnimi postavami. Rezultat takega pristopa je impozanten izkupiček: tri zmage s po 6:0, dvakrat so oddali po vsega pol točke, le murskosoboški Pomgrad jim je odvzel poldrugo točko.

Na drugi strani Mariborčani niso tako prepričljivi, vendar še vedno vzbujajo spoštovanje. Tesna zmaga proti Triglavu Krško ter neodločen izid proti Ptuju sta brez težav pojasnljiva. Na izid s Krčani je vplival šokanten poraz nekdanjega evropskega prvaka Zdenka Kožula proti navdahnjenemu Samu Štajnerju, na izenačen boj s Ptujčani pa dejstvo, da se igralci predobro poznajo med seboj.

Postavi ekip bosta seveda ostali skrivnost do danes zvečer. Že zdaj je znano, da igralcev na prvih šahovnicah, Nihala Sarina (Tajfun) in Vladimirja Fedosejeva (Poligram), v Kamnici ne bo, nastopata namreč na spektakularnem mednarodnem prvenstvu v Dohi. Ni znana razpoložljivost ostalih asov. Toda pravi praznik za navijače bi bil, če bi ljubljanske vrste okrepila Indijec Pentala Harikriška in Hrvat Ivan Šarić, mariborske pa Bolgar Ivan Čeparinov ter Slovak Sergej Movsesjan, sama velika imena mednarodnega šaha.

Ljubitelji kraljevske igre so jutri vabljeni k ogledu prestižnega obračuna. Povezavi do partij v živo sta na voljo na spletnih straneh Chessresultsa in Šahovske zveze Slovenije. Začetek partij bo ob 17. uri. Po šestem krogu državne lige je vrstni red naslednji: Tajfun – ŠK Ljubljana 12, ŽŠK Maribor 10, Ptuj 9, Žalec 6, Pomgrad Murska Sobota 5, Triglav Krško, Celjski ŠK, Impol Slovenska Bistrica po 4, Tomo Zupan Kranj 3, Branik Maribor 2.