Splav, molitev in demokracija

Pohod za življenje in javna molitev rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani imata skupni imenovalec. V obeh primerih gre za skupine ljudi z idejami, ki lahko vodijo v transformacijo pravnega reda, v retradicionalizacijo, v bolj avtoritarno družbo in v družbeni razkol, vse pod zastavo morale in krščanstva.