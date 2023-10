Tekmo na gostovanju proti Bešiktašu so košarkarji Cedevite Olimpije v 3. krogu evropskega pokala odigrali kot iz učbenikov. Proti kakovostnejšemu nasprotniku so bili ves čas blizu, ko pa je v zadnji četrtini prišel trenutek, da tekmo prelomijo, so z napakami porušili vse, kar so gradili pred tem. Ljubljančani so tako v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju vknjižili še tretji poraz, a vseeno se zdi, da so v igri naredili nov premik naprej.

Tisto, na kar je trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani pred potjo v Carigrad najbolj opozarjal, so njegovi košarkarji izkusili od samega začetka. Bešiktaš je namreč nemudoma k tekmi pristopil izredno agresivno, predvsem v obrambi pa je s tesnim pokrivanjem in onemogočanjem podaj oteževal delo gostom. A tudi Ljubljančani so bili pripravljeni na nasprotnika in odgovorili z dobro obrambo, nekajkrat pa imeli tudi srečo, saj je ta zgrešil kar nekaj odprtih metov. Trener turškega moštva Dušan Alimpijević je od igre dobro odrezal najnevarnejša posameznika pri nasprotniku Jako Blažiča in Justina Cobbsa, a so ostali v zadnjem obdobju toliko napredovali, da so lahko držali korak z gostiteljem. Sredi druge četrtine so zmaji prvič povedli in domačim navijačem, ki začuda niso dobro napolnili dvorane, dali vedeti, da niso več isto moštvo, ki je bilo na delu v Tel Avivu in Beogradu. Po dobrem polčasu je Olimpija zavoljo nekaj napak najbolj popustila ravno ob koncu, pred nadaljevanjem pa je Pianigiani zagotovo opozoril na skoke v napadu, ki jih je imel Bešiktaš kar osem.

Do tega ni prišlo, saj je turško moštvo tudi v drugem polčasu kraljevalo pod obročema, ob tem pa je igra Olimpije v napadu povsem razpadla. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so brez potrebe hiteli in se zapletali, za nameček pa je sredi tretje četrtine močan udarec v nos prejel Karlo Matković, ki je obležal na parketu v mladi krvi. Ko je že kazalo, da se bodo gostitelji odlepili na neulovljivo prednost, so pred zadnjo četrtino z dvema napakama nasprotniku dovolili, da se je z delnim izidom 5:0 približal na sedem točk minusa, nato pa ga razvlekel na 11:0 in se znova vključil v igro za zmago. A ko bi morala Olimpija dokončno spreobrniti potek in prelomiti tekmo, je znova začela grešiti in delati napake in od morebitnega presenečenja na gostovanju ni bilo nič.

»Ponosen sem na igralce, saj so na enem težjih gostovanj v evropskem pokalu znova pokazali napredek. Nasprotnik je bil agresiven, a smo se dobro uprli. Ob zaostanku za dve točki smo izgubili Matkovića, a vseeno grozili s preobratom. Ves čas napredujemo in če bo tako tudi v prihodnje, bomo kmalu bolj zadovoljni po tekmah,« je povedal trener Olimpije Simone Pianigiani.

Evropski pokal, 3. krog, skupina A: Venezia – Hapoel 81:97, Prometej – London Lions 87:99, Hamburg – Paris, Joventut – BC Wolves oboje nocoj, vrstni red: Bešiktaš in London Lions po 3-0, Hapoel in Paris po 2-0, Joventut 1-1, Prometej 1-2, BC Wolves 0-1, Hamburg 0-2, Venezia in Olimpija 0-3.