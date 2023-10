Ukrajinska vojska je v teh dneh prvič uporabila ameriške rakete tipa ATACMS in po lastnih trditvah izpeljala enega najbolj uničujočih napadov na ruske zračne sile od začetka vojne. Rakete so v noči na torek izstrelili na rusko letalsko oporišče Berdjansk v okupiranem delu regije Zaporižija, morda pa tudi na letališče v okupiranem Lugansku. V operaciji, poimenovani Kačji pastir, je bilo po besedah ukrajinskega poveljstva uničenih devet ruskih helikopterjev, protiletalski raketomet, skladišče streliva in vzletna steza.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je izrecno zahvalil Združenim državam za rakete, rekoč da »so se dokazale«. V Ukrajino so jih dostavili skrivaj, da je imel napad element presenečenja. Po poročanju ameriških medijev so ZDA Ukrajini dostavile manjše število raket ATACMS z dometom 165 kilometrov, čeprav imajo tudi zmogljivejše, vendar so že dlje časa zadržane do pošiljanja raket s predolgim dosegom, da ne bi pristale na ruskem ozemlju. Vseeno je tudi ta verzija učinkovitejša od ameriških raket tipa HIMARS, ki jih Ukrajina že ima, sploh ker je očitno dobila verzijo s kasetnim strelivom, ki se razprši po širokem območju.

Prišlo tudi 31 tankov ambrams

Kot ocenjuje Inštitut za vojne študije, je Rusija učinkovitost raket HIMARS omejevala tako, da je letala in helikopterje razporedila po širokem območju in jih je bilo tako ob napadu uničenih ali poškodovanih le nekaj. V napadu s kasetnim strelivom bo ta obrambna taktika precej manj učinkovita, zato pri inštitutu pričakujejo, da bo Rusija letala in helikopterje ali še razpršila ali umaknila še dlje od frontne črte, prav tako skladišča streliva, kar bo oboje podaljšalo odzivni čas ter zahtevalo več logistike.

Ruski predsednik Vladimir Putin je uporabo raket ATACMS komentiral v Pekingu, kjer se je udeležil vrha kitajske pobude o pasu in cesti. Dejal je, da so ZDA storile napako, ko so jih dobavile Ukrajini, da so »vsekakor škodljive in predstavljajo dodatno nevarnost ... toda najpomembneje je, da ne morejo spremeniti razmerja na fronti«.

ZDA so tudi potrdile, da je v Ukrajino prispelo vseh obljubljenih 31 tankov M1 abrams vključno z ukrajinskimi posadkami, ki so se urile v Nemčiji. Ni pa še pričakovati, da bi se zelo hitro pojavili na fronti.

Na fronti brez prebojev

Na fronti ruska vojska od prejšnjega tedna pritiska na mesto Avdijivka, okoli katerega so zasedli položaje s treh strani in poskušajo skleniti obroč. Zavzetje mesta bi odprlo pot zasedbi celotne regije Doneck. Britansko obrambno ministrstvo ocenjuje, da je ruska ofenziva pri Avdijivki njena največja letos. Mesto predstavlja ukrajinski žep vzdolž frontne črte in Ukrajini omogoča ogrožanje ruske logistike globlje na zasedenem ozemlju. Ruska ofenziva naj bi tam v zadnjih dneh sicer izgubila nekaj zagona – našteli so deset napadov na dan, prejšnji teden pa tudi po šestdeset na dan.

Rusija izvaja napade tudi na območju Kupjanska v regiji Lugansk, ki jo prav tako poskuša zasesti v celoti.

Ukrajina nadaljuje s poskusi protiofenzive pri Bahmutu v regiji Doneck ter na zahodu regije Zaporižija z rahlimi napredovanji. x ba, agencije

Ruski odmik od prepovedi jedrskih poskusov V spodnjem domu ruskega parlamenta so danes s 415 glasovi brez glasu proti potrdili preklic ratifikacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, k čemur je poslance pozval predsednik Vladimir Putin, rekoč da želi izenačitev statusa z ZDA. Te so pogodbo podpisale, ne pa ratificirale. Odločitev mora potrditi še senat. Moskva pravi, da bo prepoved poskusov vseeno spoštovala in jih ne bo izvajala, če jih prej ne bodo ZDA. CNN je prejšnji mesec sicer pokazal satelitske posnetke, s katerih so razvidna dela na zaprtih območjih za potencialne poskuse v ZDA, Rusiji in na Kitajskem. V tem tisočletju je Severna Koreja edina izvedla poskus z jedrsko bombo.