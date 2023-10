Resda Slovenija veliko ne more spremeniti, procesi so globalni in igralci daleč od teh krajev, vendarle ne bi škodilo, če bi bila aktivnejša pobudnica kakšne ideje, globljega razmisleka v tem klubu Evropske unije. Slednja je v preteklosti že odigrala treznejšo vlogo, je tudi nasprotovala drugim vplivnim interesom, če je bilo treba – in ti so prisluhnili.

Na splošno se zdi, da določena elita na svet gleda skozi prizmo nekakšnega spopada civilizacij, ideje, ki je sama po sebi sila nevarna in ima žal precejšen krog podpornikov. Ni vse izgubljeno, zagotovo ne. So tudi optimisti, ki menijo, da je vendarle še mogoče pritisniti na zavoro in z več razumevanja drug do drugega, do različnih političnih kultur, interesov in družbenih ureditev ustaviti drvenje v negotovo in bolj krvavo prihodnost. Žal pa njihov glas prepogosto preglasijo zvoki bomb, letal in sovraštva. x Nedeljski dnevnik